Unmittelbar beim Marktgemeindeamt in Engelhartszell und direkt neben dem beliebten Donauradweg steht nun allen Radfahrerinnen und Radfahrern eine SelfService-Station zur Verfügung.

ENGELHARTSZELL. Damit erweitert der Mobilitätsclub sein Fahrrad-Leistungsangebot. Die Idee ist eigentlich bereits 123 Jahre alt und geht auf die Gründung des ÖAMTC zurück: Im Jahre 1896 erfolgte der Aufruf von Radfahrern zur Gründung des Österreichischen Touring Clubs (ÖTC) – einer Vorgängerorganisation des ÖAMTC. Ein Jahr später, 1897, wird die erste "Pannenhilfe“ ins Leben gerufen. Im Wiener Prater und im Wienerwald werden Reparaturkästchen zur Selbsthilfe bei Fahrrad-Pannen aufgestellt. In Engelhartszell wurde die Ursprungsidee nun zu neuem Leben erweckt und ein ÖAMTC Fahrrad-Stützpunkt errichtet. Bei diesen Service-Stationen handelt es sich um 1,4 Meter hohe Säulen, die mit einer Aufhängevorrichtung für Fahrräder sowie mit Luftpumpe und Werkzeug wie Inbus- und Schraubenschlüssel bzw. Reifenheber für "do-it-yourself"-Reparaturen ausgestattet sind. Regelmäßig werden diese von den ÖAMTC-Technikern auf einwandfreie Funktionsweise geprüft und gewartet.

Stehen kostenlos für Reparaturen zur Verfügung

Viele sind in ihrer Freizeit mit dem Fahrrad unterwegs. Sei es gemütlich mit der Familie, oder sportlich auf den Bergen, mit dem E-Bike oder ohne elektrische Unterstützung – der Radboom ist seit vielen Jahren ungebrochen. „Viele wissen es nicht: Auch wer mit dem Fahrrad eine Panne hat, kann den ÖAMTC rufen“, erklärt der Landesdirektor des ÖAMTC Oberösterreich, Harald Großauer. ür Bürgermeister Roland Pichler und Karin Wundsam, zuständig für Tourismus & Kultur in Engelhartszell, war es eine Selbstverständlichkeit, solch einen Fahrrad-Stützpunkt direkt neben dem Marktgemeindeamt und unmittelbar neben dem Donauradweg zu errichten: „Damit sich Radfahrerinnen und Radfahrer wohl fühlen, braucht es eine gewisse Infrastruktur. Neben sicheren Radwegen, schönen Rastplätzen, interessanten Sehenswürdigkeiten und entsprechenden Einkehr- und Einkaufsmöglichkeiten, sind auch solche Service-Stationen hilfreich, um möglichst vielen Menschen das Radfahren schmackhaft zu machen. Es ist gut zu wissen, wo man sich im Falle einer Panne oder kleinen Reparatur selbst weiterhelfen kann,“ so Wundsam.