In einem Waldstück entdeckte ein Jäger 15 tote Gänsevögel. Zwei Tiere wiesen Anzweichen auf einen Genickbruch auf. Anzeige bei der Polizei wurde erstattet.

FREINBERG. Am 8. April um 14.30 Uhr erstattete ein Jäger telefonisch Anzeige bei der Polizei. Er gab an, dass in seinem Jagdgebiet in Anzberg, Gemeindegebiet Freinberg, mehrere tote Vögel liegen würden. Die eintreffenden Polizisten fanden dort 15 Gänsevögel vor. Dabei handelte es sich um einen Höckerschwan, fünf Schwarzhalsschwäne, einen Trauerschwan sowie acht Enten verschiedener Rassen.

Zwei Tiere wiesen Merkmale einer Tötung auf (Genickbruch). Zwei der toten Vögel waren beringt. Diese Ringe wurden sichergestellt. Über Anordnung des Amtstierarztes werden die toten Vögel einer veterinärmedizinischen Untersuchung zugeführt.