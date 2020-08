SCHÄRDING (zema). Durch die automatische Brandmeldeanlage wurde die FF Schärding am 7. August um 22:20 Uhr in das Klinikum Schärding alarmiert. Im Keller war gasförmiges Kältemittel ausgetreten. Der eingesetzte Atemschutztrupp konnte den Gasaustritt stoppen und im Anschluss wurde der Keller belüftet. Weil das Gas schwerer als Luft ist, wurden zusätzlich Sauerstoffmessungen durchgeführt. Nach rund 2 Stunden konnte die Einsatzstelle an den technischen Dienst des Krankenhauses übergeben werden. Fotos: Helmut Degenhart/zema-medien.de