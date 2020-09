BRUNNENTHAL (ebd). Bedingt durch Corona wurden auch in Brunnenthal sämtliche Veranstaltungen, Feiern und Feste abgesagt. "Am 16. August fand mit einem Konzert des 'Brunnenthaler Konzertsommers' endlich wieder eine kulturell hochwertige Veranstaltung statt", so Bürgermeister Roland Wohlmuth. Deshalb freut sich das Gemeindeoberhaupt umso mehr, dass heuer doch noch ein paar weitere Veranstaltungen geplant sind. Und zwar am Freitag, 11. September, wird mit einer Darbietung der „Gesangskapelle Hermann“ um 19:30 Uhr in der Mehrzweckhalle Brunnenthal ein weiterer kultureller Höhepunkt folgen. "Die Veranstalter halten sich natürlich streng an die Corona-Auflagen und werden den Besuchern einen sicheren und angenehmen Abend bereiten", verspricht Wohlmuth. Geplant ist zudem am 7. November der „Brunnenthaler Weinherbst“, der heuer zehnjähriges Jubiläum mit acht Weinbauern feiert.

Weinherbst & Herbstkonzert



Am 28. 11. soll in der Mehrzweckhalle das Herbstkonzert des Musikvereins Brunnenthal stattfinden. Zudem laden Kulturvisionen Brunnenthal am 29. 11. zum Konzert mit dem Vokalensemble "Dirndlarei" und dem Ensemble "Hoamatland" in die Mehrzweckhalle.