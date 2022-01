In der Asylquartier-Causa in Riedau gibt es eine Bewegung. Das Land OÖ rudert zurück und schickt nun weniger Asylwerber nach Riedau.

RIEDAU. Demnach sollen am 17. Jänner in einem Privathaus in der Mühlgasse ausschließlich 19 männliche Asylwerber untergebracht werden. Wegen der intransparenten Vorgehensweise des Landes, und da sich das Asylquartier im Ortszentrum der Marktgemeiknde befindet, gingen die Wogen hoch. Nicht nur die Anrainer fühlten sich vor den Kopf gestossen, sondern auch die Gemeindepolitiker. Deshalb wurde parteiübergreifend eine Unterschriftenaktion gestartet. Doch nun gibt es seitens des Landes ein Entgegenkommen. "Mich hat gestern Abend Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer angerufen und mir mitgeteilt, dass statt der geplanten 19, nun zehn Asylwerber nach Riedau kommen werden", sagt Bürgermeister Markus Hansbauer zur BezirksRundSchau.

800 Unterschriften gesammelt



Was die Unterschriftenliste betrifft, haben 800 Riedauer innerhalb weniger Tage die Liste mit ihrem "Autogramm" unterstützt. Das sind 50 Prozent der rund 1600 wahlberechtigten Riedauer. "Ich glaube, dass auch das gemeinsame Vorgehen der einzelnen Fraktionen, die bei ihren jeweiligen politischen Landesvertretern interveniert haben, zu diesem Erfolg beigetragen hat", meint Hansbauer.

