BRUNNENTHAL (zema). Am 25.01.2022 gegen 18:05 Uhr wurden insgesamt 10 Feuerwehren aus dem Bezirk Schärding zu einem Großbrand auf einen landwirtschaftlichen Anwesen alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Wehren in Atzmanning in der Gemeinde Brunnenthal stand eine große Stallung, in der Schweine gehalten werden, in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte wirtschaftliche Gebäude verhindern. Laut eines Polizeisprechers vor Ort, konnten die etwa 50 Schweine, die in der Stallung waren, gerettet werden. Die Wasserleitungen mussten mehrere Hundert Meter zum Brandobjekt verlegt werden. Die Löscharbeiten dauerten bis Mitternacht. Im Einsatz waren die 10 Feuerwehren Brunnenthal, Eisenbirn, Höcking, Münzkirchen, Rainbach im Innkreis, Reikersham, Schärding, Schardenberg, Wallensham und Werntein am Inn mit insgesamt 150 Kameraden.

Video: Markus Zechbauer/zema-medien.de