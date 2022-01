BRUNNENTHAL (zema). Am 25.01.2022 gegen 18:05 Uhr wurden insgesamt 10 Feuerwehren aus dem Bezirk Schärding zu einem Großbrand auf einen landwirtschaftlichen Anwesen alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Wehren in Atzmanning in der Gemeinde Brunnenthal stand eine große Scheune in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte wirtschaftliche Gebäude verhindern. Laut Erstaussagen der Polizei, konnten die Tiere, die in der Stallung waren, gerettet werden.

Fotos: Bäumler/Zechbauer/zema-medien.de