Habt ihr schon mal das Märchen von der Zaubermühle gehört? Oder die Sage vom rostigen Ritter? Vielleicht die Erzählung, wie die Märchen zu uns Menschen kamen? Nein? Am 28. August entführte uns die Märchenerzählerin Margit Obermair in eine wundervolle und zauberhafte Welt. 14 Kinder erlebten im Zuge der Ferienpassaktion mit uns eine faszinierende Reise. Über 2 Stunden lang erzählte uns Margit während einer Wanderung durch Esternberg und im Pfarrsaal Märchen und Sagen. Mal waren sie lustig und herzhaftes Lachen war zu hören. Mal waren sie etwas gruselig, mal zum Nachdenken. Dann weiteten sich die Augen. Alle starrten Margit an und warteten, wie die Geschichte ausging. Zwischendurch stellte sie uns sonderbare Musikinstrumente aus aller Welt vor. Wie gebannt hingen alle an den Lippen der Märchenerzählerin. Der Nachmittag verging dabei wie im Flug.

Im Pfarrsaal verwöhnte uns ein Team der gesunden Gemeinde mit Brötchen, Saft, Obst und Nüssen. Mit dem Streichen der Honigbrote kamen sie dabei kaum nach. Auf diesem Weg nochmals herzlichen Dank!

Es war ein wahrhaft zauberhafter Nachmittag. Wir hoffen, diesen irgendwann wiederholen zu dürfen. Bis dahin laden wir euch herzlich zu einem Besuch in der Bücherei Esternberg ein. Dort warten viele Geschichten darauf, von euch entdeckt zu werden.

Wir bieten nun seit einigen Wochen längere Öffnungszeiten an:

Freitags, 09:00 - 18:00 Uhr

Sonntags, 10:00 - 11:00 Uhr

Wir freuen uns auf euren Besuch!

Euer Team der Pfarrbücherei Esternberg