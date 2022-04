Der Münzkirchner Gerald Baumgartner ist als Jesuit im syrischen Homs im Einsatz – einem der gefährlichsten Orte der Welt.

MÜNZKIRCHEN, HOMS. Im Interview spricht der 28-Jährige über seine bisherigen Erlebnisse, warum er in Homs gelandet ist und weshalb er sich beim jüngsten Heimaturlaub als Außerirdischer gefühlt hat.

Herr Baumgartner, seit wann sind Sie in Syrien im Einsatz?

Baumgartner: Seit Sommer 2020 lebe ich nun im Nahen Osten und bin überglücklich, den Menschen hier dienen zu dürfen.

Aber warum ausgerechnet Homs, einer der gefährlichsten Orte überhaupt?

Während unserer langen Ausbildung zum Ordenspriester machen wir Jesuiten in der Regel Praktika zwischen den Studien, die wir zu absolvieren haben. Insofern stand für mich nach meinem Philosophiestudium in München etwas „Praktisches“ an. Wir suchen uns diese Einsätze dabei nicht alleine aus. Als Ordensmann habe ich das Gelübde des Gehorsams abgelegt, was bedeutet, dass ich vor einer Sendung mit meinem Oberen spreche, wir die Umstände, meine Bedürfnisse und die des Ordens abwägen und ich dann von ihm in die Arbeit gesandt werde. Dabei ist für mich der Grundsatz, dorthin zu gehen, wo die Not am größten ist, sehr wichtig. Deshalb habe ich meinen Oberen gebeten, mich in den Nahen Osten zu senden. Die Jesuiten dort haben mir dann vorgeschlagen, dass ich nach Homs gehen könnte, also bin ich dorthin aufgebrochen. Bis dahin war das Einzige, was ich bis dahin von Homs gehört hatte, dass an diesem Ort während des Kriegs vor einigen Jahren ein Jesuit namens Pater Frans van der Lugt umgebracht worden ist. Ich dachte mir, wenn die Not wirklich so groß ist und die Jesuiten dort Leute brauchen, ist, bin ich bereit mich dorthin senden zu lassen.

Und wie ist die aktuelle Lage?

Die Lage in Homs ist schwierig. Oft haben wir Tage lang keinen Strom. Die Gas-, Benzin- oder Dieselversorgung ist stark eingeschränkt. Im Winter frieren wir und im Sommer gibt es oft kein Wasser. Pro Woche bekommt man 20 Liter Benzin zugeteilt, wofür man bis zu zwei Stunden anstehen muss. Die Sanktionen des Westens und die allgemein schwierige wirtschaftliche Lage behindern den Wiederaufbau des Landes extrem. Ein großer Teil von Homs liegt deshalb noch immer in Trümmern. Gerade in dieser menschlich oft aussichtslosen Situation braucht es daher die frohe Botschaft der Liebe Gottes und Hoffnung auf Zukunft genauso dringend wie soziale Hilfe. Als Ordensleute versuchen wir den Menschen beides näherzubringen.

Wie sieht für Sie aktuell ein typischer Tagesablauf aus?

Ich stehe um ungefähr 6 Uhr auf, meditiere eine Stunde in Stille, frühstücke und verbringe dann den Vormittag üblicherweise damit Nachrichten zu beantworten, bereite Gruppenstunden vor oder besuche Familien. Zu Mittag feiern wir in unserer Gemeinschaft Messe und essen gemeinsam zu Mittag. Am Nachmittag habe ich dann meistens viele Treffen mit Gruppenleitern und anderen Mitarbeitern beziehungsweise Helfern. An den Abenden leite ich meistens Aktivitäten für Studierende.

Was treibt Sie an?

Mich treibt mein Glaube an. Er ist das größte Geschenk, das ich je empfangen habe, und es besteht aus der Überzeugung, dass Gott mich bedingungslos liebt. Ich fühle mich wirklich von ihm getragen. Diese Erfahrung habe ich in stillen Tagen und Meditationen gemacht und sie treibt mich bis heute an. Der Glaube ist aber für mich praktischer Auftrag – er darf nicht an der Kirchentür aufhören, sondern besteht für mich daraus, auch meine Mitmenschen zu lieben, wie Gott uns liebt.

Wie lange sind Sie noch in Homs und was sind Ihre Ziele?

Ich werde bis Sommer 2023 in Homs bleiben. Nach diesem Einsatz werde ich mein begonnenes Theologiestudium beenden und dann freue ich mich auf den nächsten Einsatz – wo auch immer auf dieser schönen Erde.

Was war für Sie das bisher schrecklichste Ereignis?

Mein schrecklichstes Erlebnis war der erste Raketeneinschlag, den ich hier mitbekommen habe. Ich war gerade auf einer Art Einkehrwochenende mit Oberstufenschülern als eine Rakete ein paar hundert Meter von uns entfernt eingeschlagen ist. Ich habe erst gar nicht gecheckt, was los war. Als ich realisiert, was passiert ist, habe ich dann versucht, die aufgeschreckten Jugendlichen zu beruhigen und zu trösten.

Und was das Schönste?

Der Abschluss der Sommerlager für die Studierenden im September. Wir haben zur gleichen Zeit drei verschiedene Lager veranstaltet und uns am letzten Abend getroffen. Es war wunderschön zu sehen, wie sich die Studierenden über ihre Erlebnisse und Erfahrungen – an denen sie gewachsen sind – austauschen. Ebenso bereichernd war es, gemeinsam mit diesen 200 jungen Leuten zu beten, zu singen und Party zu machen.



Sie waren ja kürzlich auf Heimaturlaub. Ein Kulturschock?

In den ersten Tagen meines Heimaturlaubs habe ich mich gefühlt wie ein Außerirdischer. Die normalsten Dinge haben mich überrascht: geheizte Räume, warme Duschen, volle Kühlschränke und die gut beleuchteten Straßen in der Nacht. Am meisten aber habe ich die allgemeine soziale Sicherheit zu schätzen gelernt. Ich muss mich weder fürchten, nachts rauszugehen, noch durch eine Krankheit finanziell ruiniert zu werden.

Was sagen eigentlich ihr Eltern und Familie zudem, dass Sie an einem der gefährlichsten Orte der Welt im Einsatz sind?

Eigentlich kann das meine Familie nur selbst beantworten, aber ich habe den Eindruck, dass das im Großen und Ganzen für sie passt. Einerseits liegt das daran, dass meine Eltern einiges Verrücktes von uns gewohnt sind. Ich bin das sechste und letzte Kind und meine älteste Schwester war beispielsweise für einige Jahre als Ärztin im Sudan tätig. Andererseits glaube ich, dass meine Familie auch wahrnimmt, dass ich sehr glücklich mit meinem Leben als Jesuit bin und solche Einsätze gehören einfach zu unserem Lebensstil dazu.

Inwieweit beschäftigt in Homs die Menschen eigentlich Corona?

Corona ist hier praktisch kein Thema. Die Tests sind für die meisten nicht leistbar. Viele Menschen sterben an der allgemein schlechten Gesundheitslage – viele auch an Corona. Wie hoch die Zahlen der COVID-Infektionen beziehungsweise Erkrankungen wirklich sind, kann niemand sagen. Insofern gibt es auch nur sehr wenige Vorsichtsmaßnahmen.

Hat der Ukraine-Krieg eigentlich irgendwelche Auswirkungen auf Ihre Arbeit?

Die Lage hier wird – auch durch die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine – immer schwieriger. Es vergeht kein Tag, an dem nicht Menschen bei uns anklopfen, weil sie kein Geld für Medikamente, Behandlungen oder das tägliche Leben haben. Darüberhinaus fällt es uns immer schwerer, die Aktivitäten mit den Kindern und Jugendlichen zu finanzieren (siehe Spendenaufruf, Anm. Red.).

Welche Ziele hat Gerald Baumgartner? Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?

In fünf Jahren werde ich wahrscheinlich ein Aufbaustudium machen und vielleicht auch schon als Priester wirken. Mein Ziel ist es, mich gut ausbilden zu lassen, um den Menschen wirkungsvoll als Priester dienen zu können.

Steckbrief



Geburtsdatum: 24. Jänner 1994

Geburtsort: Schärding

Familienstand: Ordensmann

Ausbildung: Philosophie- und Theologiestudium

Hobbys: Beten, Bergsteigen, Bücher lesen

Lieblingsessen: Speck- und Grammelknödl

Lieblingsgetränk: Spezi

Lebensziel: zu wachsen in Glaube, Hoffnung und Liebe

