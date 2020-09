Der Kreuzberg ist geteilt in die Gemeinden Schärding und Brunnenthal underfreut sich eines regen Zuwachses. Viele junge Familien haben sich hier die letzten Jahre ein Häuschen gebaut.

ANDORF, BRUNNENTHAL. Die Zahl der Haushalte und auch der kleinen Kinder steigt also am Kreuzberg. Ein sicherer Schulweg ist daher gefragter denn je. Um zur Bushaltestelle zu gelangen, muss jedes Kind mindestens einmal am Tag die viel und teils auch in rasantem Tempo befahrene Passauer Straße überqueren. Um zu testen, wie gefährlich dieser Straßenabschnitt ist, hat die neu gegründete Grünen-Gruppe aus Brunnenthal gemeinsam mit Grünen-Aktivisten aus Schärding einen mobilen Zebrastreifen ausgerollt. Aus Linz reiste der Grüne-Verkehrssprecher Landtagsabgeordnete Severin Mayr – umweltbewusst mit dem Zug – an, um der Verkehrssicherheits-Aktion politisches Gewicht zu verleihen.

„Die Gemeinden Schärding und Brunnenthal sollen sich zusammen tun und beim Land den Wunsch nach einer sicheren Überquerungsmöglichkeit deponieren. Ich werde das gerne mit voller Kraft unterstützen." Severin Mayr, Landtagsabgeordneter und Verkehrssprecher der Grünen

Kinder sowie die erwachsenen Begleitpersonen hatten Freude ander Aktion und würden sich freuen, wenn bald ein echter Zebrastreifen dort entsteht. Brunnenthals Bürgermeister Roland Wohlmuth hat bereits versichert, jede verkehrssichernde Maßnahme zu begrüßen. Zudem ruft Grünen-Bezirkssprecher Bertold Wöss auch in der Stadtgemeinde Schärding eine Grünen-Gruppe gründen: „Bis dato gibt es in der Stadtgemeinde Schärding keine eigene Grüne Gruppe – dies soll sich rasch ändern. Wer Freude daran hat, die Zukunft und die Gemeindepolitik in Schärding aktiv

mitzugestalten, kann sich gerne für ein Kennenlernen melden." Kontaktdaten: bezirk.schaerding@gruene.at oder unter Handynummer: 0680 - 1129789.