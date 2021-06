2025 wird Schärding Austragungsort der Oberösterreichischen Landesgartenschau. Die Vorbereitungen dafür sind nun angelaufen.

SCHÄRDING. Ein erstes Konzept wurde bereits bei der Einreichung präsentiert. In den nächsten Wochen sollen die Abstimmungsgespräche und in weiterer Folge die Detailplanungen starten. In einem ersten Erfahrungsaustausch hat sich Bürgermeister Franz Angerer mit dem Vorsitzenden der Jury des Landes OÖ. , Biogärtner Karl Ploberger abgestimmt. Demnach wird Ploberger die Stadtgemeinde bei der Landesgartenschau begleiten. „Die schon jetzt großartig mit Blumen geschmückte Stadt Schärding wird im Jahr 2025 noch mehr erblühen und viele zusätzliche Besucher nach Schärding locken“, sind sich die beiden einig.

Grenzüberschreitende Schau?



In den Detailgesprächen werden die genauen Flächen und auch eine mögliche Grenzüberschreitung in gewissen Bereichen geprüft. „Sowohl die Weiterentwicklung der Wohlfühlstadt Schärding, als auch die Zusammenarbeit mit Neuhaus, sind uns in Bezug auf die Landesgartenschau sehr wichtig“, ergänzt Angerer. In Neuhaus soll im Bereich der Uferpromenade in den nächsten Jahren eine Neugestaltung erfolgen. Eine spezielle Herausforderung bei der Planung wird die Inn-Lage Schärdings sein – vor allem in Hinblick auf mögliche Hochwässer. "Hier werden Konzepte ausgearbeitet, um eine tolle Gartenschau zu gestalten. Am Ende der Detailplanungen werden erste Pflanzungen starten, welche schon im nächsten Jahr durchgeführt werden", so das Stadtoberhaupt.