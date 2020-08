Party war nicht genehmigt – verschiedene Delikte stehen im Raum.

TAUFKIRCHEN AN DER PRAM (juk). Eine Polizeistreife hat in der Nacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag, 23. August, eine illegale Party auf einem Hof in Taufkirchen an der Pram aufgelöst. Die Party war offiziell als private Geburtstagsfeier deklariert, wurde aber im Internet als sogenannte Goa-Party in der Techno-Szene beworben. "Die Gemeinde war über die Veranstaltung in keiner Weise informiert und sie war von uns nicht genehmigt. Wir sind auch erst durch den Lärm darauf aufmerksam geworden", so Taufkirchens Bürgermeister Paul Freund. Als die Beamten am Sonntag um 6.30 Uhr die Veranstaltung betraten, waren noch mehr als 100 Personen anwesend. Das Fest sollte eigentlich noch mehrere Tage gehen. Laut Anrainern parkten Autos mit Kennzeichen aus ganz Oberösterreich und darüber hinaus dort. Bürgermeister Paul Freund zeigte sich verärgert, dass der Deckmantel einer privaten Feier missbraucht wurde, um eine Veranstaltung zu machen, die so speziell in Corona-Zeiten nicht genehmigt worden wäre.

Mehrere Drogen-Lenker

Bei den Kontrollen stellten die Beamten zudem diverse Drogen bei den Partybesuchern sicher. Als Reaktion hat die Polizei nun verstärkt Verkehrskontrollen im Umkreis der Techno-Party durchgeführt. Dabei wurden mehrere Drogen- und ein Alkolenker mit 1,98 Promille bei der Abreise aus dem Verkehr gezogen. Zudem wurden noch weitere Fahrzeuglenker von der Bezirkshauptmannschaft Schärding aufgrund diverser Verwaltungsübertretungen zur Anzeige gebracht. Neben diesen Vergehen werden nun auch Verstöße wegen Lärmbelästigung, gegen das Veranstaltungs-Sicherheitsgesetz und Covid-Verstöße von der Polizei geprüft, wie Bezirkspolizeikommandant Matthias Osterkorn bestätigt. Dem Vorwurf von Anrainern, man habe die Party trotz hörbarem Lärm erst in den frühen Morgenstunden aufgelöst, widerspricht Osterkorn gegenüber der BezirksRundschau Schärding: "Als uns der Vorfall bekannt wurde, haben wir die Veranstaltung sofort abgestellt."