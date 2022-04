Bei Verkehrskontrollen in Zell an der Pram zog die Polizei gestern zwei Drogenlenker, die zudem ohne gültigen Führerschein unterwegs waren, aus dem Verkehr.

ZELL AN DER PRAM. Ein 26-jähriger Linzer wurde gestern gegen 17:50 in Zell an der Pram von der Polizei angehalten. Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellen die Beamten fest, dass der junge Mann keinen gültigen Führerschein hat. Damit nicht genug: Das Auto, mit dem er unterwegs war, war nicht zum Verkehr zugelassen und die verwendeten Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet. Die Polizei fordert den 26-Jährigen zum Drogentest auf. Ein freiwilliger Urintest verlief positiv. Die Untersuchung beim Arzt verweigerte der Linzer. Bei seiner Einvernahme gab er zu, die Kennzeichen vor etwa drei Monaten gestohlen zu haben. Zudem gab er an, am vergangenen Wochenende Drogen konsumiert zu haben. Nun wird er angezeigt.

Es war nicht der einzige Drogenlenker, den die Polizei an diesem Tag aufhielt. Gegen 9:15 Uhr kontrollierte die Polizei einen slowakischen Staatsbürger, dessen freiwilliger Urintest ebenfalls anschlug. Auch er hatte keine Lenkberechtigung und wird nun angezeigt.