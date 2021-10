Ein Gendefekt macht es einer 35-Jährigen aus dem Bezirk Schärding unmöglich sich gegen Corona impfen zu lassen. Sie kritisiert: „Für Leute wie mich gibt es keinen Plan B.“

BEZIRK SCHÄRDING. Die Corona-Zahlen steigen. Maßnahmen werden wieder verschärft. In der Nachtgastronomie gilt bereits die 2G-Regel. Für weitere Lebensbereiche wird sie diskutiert, sogar eine 1G-Regel überlegt. Pläne, denen eine Mutter aus dem Bezirk Schärding (Name der Redaktion bekannt), mit Sorge entgegensieht. Denn sie gehört zu einer der wenigen Menschen, die aufgrund eines Gendefekts nicht gegen das Covid-19-Virus geimpft werden kann. „Ich war schon bei mehreren Ärzten, aber die trauen sich aufgrund meiner Ausgangslage nicht drüber mich zu impfen“, erzählt sie. Deshalb seien für sie die Tests aktuell das wichtigste Instrument, um am Alltagsleben teilhaben zu können.

Muss ich arbeiten aufhören, wenn Tests nicht mehr gelten?

„Wenn nun die 2G-Regel auf andere Bereiche ausgeweitet wird, kann ich dann meinen Sohn nicht mehr auf den Sportplatz begleiten oder vielleicht sogar einmal nicht mehr arbeiten gehen?“, fragt sich die 35-Jährige, die als Verkäuferin jeden Tag mit vielen Leuten in Kontakt steht. Um dies abzuklären, hat die Schärdingerin sowohl beim Bundesministerium als auch bei der AGES, der Sozialversicherung und der Sozialpensionsversicherung angerufen. Überall mit dem gleichen Ergebnis: „Keiner konnte mir Konkretes sagen, wie der Plan für Leute wie mich aussieht. Für uns gibt’s keine Pläne. Wir fallen komplett durchs Raster“, ärgert sich die 35-Jährige. Ihr Wunsch: „Ich möchte einfach, dass auf die Gruppe der Unimpfbaren Rücksicht genommen wird. Dass wir mitbedacht werden. Es eine Lösung gibt, die uns nicht von zahlreichen Lebensbereichen ausschließt, wenn das Testen als Eintrittskarte wegfällt“, erklärt sie.

Krisenstab bestätigt: Gibt keine Regelungen für Unimpfbare

Der Krisenstab des Landes Oberösterreich bestätigt auf Anfrage der BezirksRundschau Schärding, dass es derzeit keine Regelungen für die Gruppe der Unimpfbaren gibt. Die Zuständigkeit liege hier in erster Linie beim Bund. Dr. Tilman Königswinter vom Krisenstab rät den Betroffenen deshalb: „Für die wenigen, die wirklich nicht geimpft werden können oder die aufgrund der Grunderkrankung trotz Impfung keinen Impfschutz aufbauen können, gilt: das Ansteckungsrisiko selbst minimieren, FFP2-Masken tragen in Eigenverantwortung, Abstand halten und Hygienemaßnahmen einhalten. Gerade für diese Personen ist es wichtig, dass die Bevölkerung sich impfen lässt im Sinne des Solidaritätsprinzips.“