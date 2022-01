Lily Part sammelt Geld für Wiederaufbau nach Taifun, der im Dezember über ihre Heimat, die Philippinen, fegte.

SCHÄRDING. Die Hütten vieler Menschen dort wurden durch den Taifun Rai, der mit 340 Stundenkilometer über die Insel rauschte, völlig zerstört. Mehr als 200 Menschen sind bei der Naturkatastrophe am 17. Dezember ums Leben gekommen. Wochenlang konnte Lily Part ihre Bekannten und Freunde in ihrer alten Heimat nicht erreichen, da es keinen Strom gab.



"Es hat auch dieses Mal wieder die sehr Armen getroffen, die so ihr Hab und Gut verloren haben", berichtet Part, die seit 40 Jahren in Schärding lebt.

Als junge Frau kam sie nach Österreich und arbeitete 33 Jahre als Diplomkrankenschwester am Klinikum Schärding. Eigentlich wollte die Pensionistin mit ihrem Ehemann Alois gleich nach dem Jahreswechsel auf die Philippinen fliegen, um den Wiederaufbau vor Ort zu unterstützen. Doch wegen der Corona-Lage sind die Auflagen für die Reise zu hoch. Obwohl der Taifun schon einen Monat her ist, ist noch nicht viel geschehen – es fehlt an Geld, um die notwendigen Materialien zu kaufen. Helfende Hände gäbe es genug, um die Schäden nach der Naturkatastrophe zu beseitigen.

Mit 25 Euro kann Hütte aufgebaut werden

Nur 25 Euro genügen, um eine Hütte wieder aufzubauen. Blech, Bleiwände und Nägel möchte Lily Part mit den Spenden kaufen. Statt das Geld zu überweisen, setzt Familie Part auf Sachspenden. Damit wollen sie verhindern, dass das gespendete Geld in dem von Korruption gebeutelten Land versickert. In Panay gilt die Schärdingerin wegen ihres jahrelangen Engagements als Heldin, "aber auch als strenge Frau", lacht sie, weil sie bei ihren Hilfsprojekten genau hinschaut. "Ich bete nur, dass es nicht regnet", mein Part besorgt. Wenn Regenfälle einsetzen, ist das für die Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben, eine Katastrophe. Geschätzt 110 Millionen Einwohner leben in dem Staat, zu dem 7.600 Inseln gehören.

Spenden:

Am Bauernmarkt Schärding gibt es am 5. Februar einen Stand mit Kaffee und Kuchen, wo Spenden zugunsten der Taifun-Geschädigten in Panay gesammelt werden. Lily Parts Spendenprojekt kann man auch hier unterstützen:

VB Schärding

IBAN: AT86 4480 0461 7643 0000

BIC: VBOEATWWSRD