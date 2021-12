Schärdings Bezirksjägermeister Franz Konrad Stadler aus Freinberg spricht sich klar gegen die Knallerei zum Jahreswechsel aus.

BEZIRK SCHÄRDING. Nicht zuletzt deshalb, weil die Schießerei auch für das Wild eine enorme Belastung bedeutet. Vor allem der Lärm setzt den Tieren zu. Denn: Wildtiere reagieren auf die für sie ungewohnten Störungen mit panikartiger Flucht und extremer Stressbelastung. "Es ist eine enorme Beunruhigung der Wildtiere im Feld und Wald. Weiters darf man auch unsere älteren und kranken Mitmenschen auf keinen Fall vergessen. Ein großer Teil unserer Haustiere müssen diese Nacht meist unter großer Angst verbringen. Ich möchte in Zeiten des Klimawandels darauf hinweisen, dass in dieser einen Silvesternacht sehr viel Feinstaub produziert wird, auch deshalb möchte ich an die Bevölkerung appellieren, darauf zu verzichten", sagt Stadler zur BezirksRundSchau.

Geht um Sensibilisierung

Wie der Geschäftsführer des Landesjagdverbandes, Christopher Böck meint, gehe es nicht darum, den moralischen Zeigefinder zu erheben oder den Menschen das Silvestervergnügen zu nehmen. "Uns Jägern geht es um eine entsprechende Sensibilisierung. Etwa die Silvesterknallerei in der Nähe von Wäldern zu unterlassen."