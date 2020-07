Seniorenbund macht mit Bezirkstour auf steigende Zahl und Bedeutung von Senioren aufmerksam.

BEZIRK SCHÄRDING (juk). "Wir wollen auf den Wert der Senioren hinweisen – denn Senioren sind heute eine Großmacht", stellt Seniorenbundobmann und Alt-Landeshauptmann Josef Pühringer zu Beginn seines Besuchs im Bezirk Schärding fest. Aktuell gehören etwa 15.000 Menschen im Bezirk Schärding zur Generation 60 plus – das ist rund ein Viertel der Gesellschaft. Ihr Anteil wird sich bis 2040 auf über 35 Prozent steigern. Und richtet man den Blick auf zukünftige Wahlen stellen die Senioren hier fast 45 Prozent der Wahlberechtigten – und sind damit eine heiß umworbene Wählergruppe, auch für die ÖVP. Wie Pühringer betont, werden Senioren von der Gesellschaft oft vorschnell als alt und hilfsbedürftig abgestempelt. Doch "den Senior" gibt es laut Pühringer nicht. Die Gruppe reicht von frisch pensionierten Rüstigen bis Hochbetagten.

Einsamkeit steigt

Einsamkeit steigt

"Den Beitrag, den unsere Senioren für die Gesellschaft leisten, darf man nicht vergessen. Alte pflegen die ganz Alten und viele sind ehrenamtlich engagiert", betont Pühringer. Seniorenbund-Geschäftsführer Franz Ebner kritisierte zudem die pauschale Stigmatisierung über 60-Jähriger als Risikogruppe während der Corona-Krise. Kopfings ehemaliger Bürgermeister Otto Straßl ist Bezirksvorsitzender des Seniorenbundes. Digitale Kompetenzen und das Bekämpfen von Einsamkeit sind zwei der zentralen Zukunftsziele des Schärdinger Seniorenbundes. "Dafür gibt es am WIFI das Seniorenbund-Lernprogramm und einen digitalen Stammtisch", erklärt Straßl. In normalen Zeiten organisiert der Seniorenbund viele gesellige Aktivitäten wie Wandertage oder Kegelscheiben. Auch während des Corona-Lockdowns hielt der Seniorenbund telefonischen Kontakt mit Mitgliedern, die alleine leben. In einem Jahr soll in Kopfing zudem eine Tagesbetreuung für vorläufig zehn Senioren in Betrieb gehen. Das Projekt kostet an die 200.000 Euro und hilft, ältere Menschen tagsüber zu betreuen.