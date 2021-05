Der Sighartinger Tom Lindinger versucht sich mit Jonglier-Performance bei der Puls 4 Sendung "Show your Talent".



SIGHARTING. Aufgezeichnet wurde die Show bereits im März in Wien. Ausgestrahlt wird die Sendung am kommenden Montag, 31. Mai, um 21.15 Uhr auf Puls 4. Bei der Show geht es darum, das Publikum von seinem Talent zu überzeugen. Angetreten wird gegen jeweils vergleichbare Talente. Als Gewinn locken 5000 Euro. Unter den Talenten ist auch Lindinger, der als Jongleur das Publikum überzeugen will. "Ich zeige eine unterhaltsame Jongliershow mit speziellen LED-Leuchtkeulen, die ihre Lichteffekte perfekt an die Musik anpassen." Doch wie ist es überhaupt dazu gekommen? "Durch einen gut befreundeten Jongleur habe ich von der Show erfahren, da er anfangs die Anfrage erhalten und an mich weitergegeben hat. Ich war von der Idee begeistert und sah es als Chance, als Jongleur zu wachsen", so Lindinger zur BezirksRundschau. Um letztendlich an der Show teilnehmen zu können, musste der Sighartinger allerdings eine Art Casting bestehen. "In Form von Videos zeigt man sein Talent und überzeugt damit die Redaktion davon, dass man für die Show geeignet ist."

Zweiwöchige Vorbereitung



Wie Lindinger erzählt, war er am Tag der Sendungs-Aufzeichnung ziemlich aufgeregt. "Schließlich war es mein erster Fernsehauftritt." Nach Wien begleitet wurde der Künstler von seiner Familie sowie einer guten Freundin und einem Freund. "Der ebenfalls Jongleur ist, mit mir trainiert, die Show kreiert und mir sehr geholfen hat." Die Vorbereitungen für den Auftritt betrugen gerade einmal zwei Wochen, wie Lindinger sagt. "Grundsätzlich trainiere ich mehrmals pro Woche für jeweils einige Stunden. Für diese Talente-Show habe ich eine kurze Performance samt passender Musik kreiert. Einstudiert habe ich das dann in etwa zwei Wochen."

"Ich rechne mit wenig Chancen auf einen Geldgewinn, weil es nicht einfach ist, sich aus Sicht des Publikums einzuschätzen und sich mit den anderen Talenten zu vergleichen."

Doch seit wann jongliert er überhaupt? "Seit fast zehn Jahren. Darauf aufmerksam gemacht hat mich die Jongliergruppe 'Andorfer Jongleure'. Sie zeigten mir anfangs, wie man drei Bälle jongliert und so entdeckte ich diese Leidenschaft für mich." Seither tritt Lindinger mit den Andorfern auch zehn bis 15 Mal pro Jahr bei verschiedensten Veranstaltungen auf. Und rechnet er sich Chancen auf den 5000-Euro-Gewinn aus? "Ich rechne mit wenig Chancen auf einen Geldgewinn, weil es nicht einfach ist, sich aus Sicht des Publikums einzuschätzen und sich mit den anderen Talenten zu vergleichen."

Mehr spannende Storys aus dem Bezirk Schärding gibt's hier