Am 25. und 26. September 2020 veranstaltet nun schon zum zweiten Mal das Kulturprojekt context : sauwald der Kultur AG Münzkirchen ein Bildungs-, Gesellschafts- und Kulturforum in Münzkirchen. Unter dem Titel „SINN\SEIN\SAUWALD“ wird u.a. der Frage nachgegangen was zukünftige Generationen brauchen, um sich im Sauwald wohl zu fühlen. Wie in vielen anderen Regionen, ist auch im Sauwald die Abwanderung ein großes Thema, eine große Herausforderung.

Damit Menschen in der Region bleiben oder wieder zurückkehren, bedarf es vieler Angebote und Möglichkeiten wie leistbares Wohnen, medizinische Versorgung, aktives Kulturleben und vieles mehr.

context : sauwald lädt ein sich aktiv dazu Gedanken zu machen und bietet dazu ein spannendes Programm in der Landesmusikschule Münzkirchen an:

Am Freitag, 25.9. wird Dr.in Kriemhild Büchel-Kapeller aus dem Büro für Zukunftsfragen (Vorarlberg) einen Impulsvortrag zum Thema „Gemeinden in Corona-Zeiten mit Zukunft“ halten, zudem werden die Ergebnisse des „wohl:fühl:koffers“ (Umfrage unter Jugendlichen was es braucht um sich im Sauwald wohl zu fühlen) präsentiert. Nach dem Vortrag wird der gebürtige Prambachkirchner Dominik Barta aus seinem Debütroman „Vom Land“ lesen. Zwei Münzkirchner werden den Abend künstlerisch bzw. musikalisch umrahmen: David Weiß stellt seine Bilder aus und Volkhard Iglseder wird am Piano durch den Abend begleiten.

Der Samstag, 26.9. startet mit einem Workshop mit dem Titel „Unsere Gemeinde und unsere Region neu denken!“, der ebenfalls von Frau Büchel-Kapeller angeboten wird. Hier können Visionen für die Zukunft der Region Sauwald erarbeitet werden. Am Nachmittag um 14 Uhr gibt es für Kinder ab 4 Jahren ein Konzert von „JJJ feat. Viola“ und im Anschluss daran wird der Kinder- und Jugendliteraturpreis Sauwald „Die Augustine“ zum zweiten Mal verliehen.

Verbindliche Anmeldungen sind unter post@contextsauwald.at möglich. Es können max. 80 Besucher*innen zugelassen werden . Aufgrund der derzeitigen Lage sind Programmänderungen möglich.

context : sauwald nimmt die Verantwortung für Sicherheit und Gesundheit der Besucher*innen, Gäste, Mitarbeiter*innen und aller in irgendeiner Form Beteiligten sehr ernst. Wir achten insbesondere auf Hygienemaßnahmen, Abstandsregeln und auf die Auswahl der Location, um das Abstandhalten sicherstellen zu können.

context : sauwald ist auch auf die Unterstützung durch die Besucher*innen und Gäste angewiesen und bittet daher:

• Bei Symptomen, die auf eine Covid-19-Infektion hinweisen können, zu Hause zu bleiben.

• Den Mindestabstand zu anderen Besucher*innen von 1m einzuhalten und auf Begrüßung durch Händeschütteln, Umarmungen etc. zu verzichten

• In Bereichen und Situationen, in denen das Abstandhalten schwierig sein könnte (Toiletten etc.) einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

• Das möglichst frühe Erscheinen zu den Veranstaltungen, um Gedränge oder Wartezeiten zu verhindern.

• Händedesinfektion beim Einlass zu nutzen.

Anmeldungen unter: post@contextsauwald.at

Weitere Informationen: Homepage

www.contextsauwald.at