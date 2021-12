Die JVP Vichtenstein hat ein Spendenkonto für den 12-jährigen Christian aus Esternberg eingerichtet – und hat als Preis den Vichtensteiner Christbaum ausgelobt.

VICHTENSTEIN. Der 12-jährige Schüler Christian kam bereits mit einem komplexen Herzfehler zur Welt. Seither musste er zahlreiche Operationen und Rückschläge verkraften. In diesem Jahr wurde ihm vorübergehend ein Kunstherz eingesetzt. Seither wartet Christian nun mit seiner Familie auf der Intensivstation in Wien auf ein Spender-Organ. Seit Juli bangen und wachen die Eltern ständig bei ihrem Sohn und sind ausschließlich für ihn da. Christians Zustand ist nach wie vor kritisch, doch die Ärzte sind optimistisch, dass er sich in den kommenden Monaten so weit erholt, dass ihm in etwa einem Jahr ein neues Herz transplantiert werden kann. Doch es gibt auch positive Nachrichten: Christian konnte im November die ersten Schritte mit dem neuen Kunstherz im Krankenhaus machen.

Die JVP Vichtenstein hat nicht nur ein Spendenkonto für Christian und seine Familie eingerichtet, sondern sich auch einen ganz besonderen Preis einfallen lassen. Der großzügigste Spender bis zum Heiligen Abend erhält nach den Feiertagen den riesigen Christbaum vom Ortsplatz. Die Jugendorganisation übernimmt das Entästen und stellt den Christbaum zu.

Die Spendenaktion der JVP Vichtenstein unterstützt man mit einer Spende auf das Konto der JVP unter AT23 3454 0000 0002 5866 – Kennwort „Christian“ oder eine direkter Einzahlung in der Raiffeisenbank St.Roman.