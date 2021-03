ANDORF (zema). Am Samstag den 20. März 2021 wurden die Feuerwehren Andorf, Pimpfing, Linden und Schulleredt zu einem Wohnhausbrand in Andorf alarmiert. Beim Eintreffen fand man eine Überhitzte Heizung im Keller vor die stark rauchte. Mit Belüftungsgebläsen wurden die Kellerräume von Rauch befreit. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt und die ersten Feuerwehren konnten nach knapp einer Stunde wieder in das Gerätehaus einrücken.

Fotos: Danny Jodts/zema-medien.de