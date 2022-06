In Oberhofen bekämpfen mehrere Feuerwehren gerade einen Hausbrand – es wurde Alarmstufe 2 ausgelöst.

ST. FLORIAN AM INN. In Oberhofen in der Gemeinde St. Florian am Inn brennt es heute Vormittag (26. Juni 2022). Ein unbewohntes, älteres Haus steht in Vollbrand. Die Freiwilligen Feuerwehren Brunnenthal, Laufenbach, Taufkirchen an der Pram, Schärding und St. Florian stehen im Einsatz. Einsatzleiter ist Johannes Veroner von der FF St. Florian am Inn. Es wurde Alarmstufe 2 ausgerufen – der Einsatz läuft aktuell (11:25 Uhr) noch.