RAINBACH (ebd). In den frühen Morgenstunden des 17. Juli kam es in der Gemeinde Rainbach im Innkreis zu einem versuchten Dreifachmord. Wie die Polizei der BezirksRundschau gegenüber bestätigt, wollte ein Familienvater – nachdem angeblich ein Beziehungsstreit eskaliert ist – seine Frau und die beiden Kinder töten. Wie es heißt, soll der Mann zuerst die Frau bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und anschließend versucht haben, sich dann selbst und die beiden Kinder zu töten. Als dieser Versuch mißlang, gab der Mann schließlich den Versuch auf. Erst gegen Mittag zeigte die Frau die Tat an. Es wurde eine Fahndung nach dem Mann eingeleitet. Laut Polizei sei es schließlich einem Beamten gelungen, den Mann telefonisch zur Aufgabe zu bewegen. Der Familienvater wurde in die Polizeiinspektion Schärding gebracht und einvernommen. Während die Frau verletzt wurde, blieben die Kinder unverletzt.