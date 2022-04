VICHTENSTEIN. Die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Vichtenstein sammelten mit großem Engagement Hilfsgüter für die Menschen in der Ukraine. Mit tatkräftiger Unterstützung ihrer Eltern und Lehrerinnen gelang es, der Hilfsorganisation ORA International in Andorf eine ansehnliche Menge an Lebensmitteln und Hygieneartikeln zu übergeben.

