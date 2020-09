Die BezirksRundschau sucht nun den schärfsten Chili jedes Bezirks und ganz Oberösterreichs.

BEZIRK SCHÄRDING (juk). Chilis anbauen liegt gerade voll im Trend. In Kooperation mit der HTL Wels und den oberösterreichischen Gärtnern ruft die BezirksRundschau dazu auf, Chili-Schoten einzusenden und auf ihren Schärfegrad testen zu lassen. Bereits bei der Premiere im Vorjahr wurden über 500 Einsendungen aus ganz Oberösterreich im Labor in Wels ausgewertet. Für die "Schärfsten" jedes Bezirkes gab´s einen 100-Euro-Gutschein der OÖ Gärtner. "Die Zahl der Chili-Fans steigt stetig an. Gerade dieses Jahr, wo viele Leute zu Hause geblieben sind, wurde gerne Neues ausprobiert. Dazu zählt in erster Linie der Chili in jeder Schärfe", so Bezirksgärtnermeister Günther Weber aus Braunau. Und weiter: "Chili-Freunde sind meistens junge Männer oder auch Grillfans, die gerne ein feuriges Steak auf den Grill legen."

Vorjahressieger: Schärfegrad 13

Doch es ist keinesfalls eine reine Männerdomäne. Auch Anja Eder ist passionierte Chili-Züchterin und hat bei der Aktion im Vorjahr ihren Chili testen lassen. Heuer hat sie neben dem "Halblangen Vulkan" – streng genommen eine würzige Pfefferoni – die Chili-Sorten "Pimientos de Padrón" und "Lila Luzi" angebaut.



"Die Pimientos werden angebraten und sofort verspeist. Der Halblange Vulkan schmeckt lecker abends zur Jause und die Lila Luzi wird getrocknet und zu Pulver gemahlen. Ansonsten lassen sich die Chilis super in Öl einlegen. Nach einigen Wochen hat man super scharfes Öl." Anja Eder, St. Marienkirchen

Manfred Reidinger aus Raab hatte im vergangenen Jahr den schärfsten Chili Schärdings. Sein Jalapeno Gaucho hat einen Schärfegrad von 13.0731. "Ich habe mehr aus Neugier eingereicht, weil ich selbst wissen wollte, wie scharf mein Chili ist", begründete Reidinger damals seine Teilnahme. Für alle, die gerade erst auf den Chili gekommen sind, hat Günther Weber folgende Tipps: Chilis lieben Wärme. "Trotzdem sollte man beim Selberziehen bereits zeitig im Frühjahr mit der Aussaat beginnen und die Pflanzen vor Kälteeinbrüchen schützen. Auch Biodünger ist keine schlechte Idee." Und welche Sorten eignen sich für Anfänger? "Da würde ich Cherry-Kirschpaprika empfehlen. Er hat schon eine interessante Schärfe, ist aber noch gut zum Essen. Für etwas Geübtere ist schon ein Jalapeno das richtige, er eignet sich sehr gut zur Weiterverarbeitung", so der Bezirksgärtnermeister von Schärding, Ried und Braunau.

Die BezirksRundschau und die HTL Wels suchen den schärfsten Chili Oberösterreichs!

Und so wird es gemacht:



• Selbst gezogenen Chili trocknen: Um die Schärfe der Schoten zu bewahren, empfiehlt sich ein Vortrocknen in der Sonne, danach im Dörrautomaten vollständig trocknen (oder im Backrohr bei moderater Temperatur).

• Einsenden bis 17. Oktober: Achtung! Nur vollständig getrocknete Proben einsenden (Gefahr der Schimmelbildung), am besten in kleinen, wiederverschließbaren Plastiksäckchen verpackt.

HTBLA Wels, Abteilung für Chemieingenieurwesen, Kennwort: Chili, Fischergasse 30, 4600 Wels

• Teilnahmeformular und Teilnahmebedingungen unter meinbezirk.at/scharfmacher downloaden und mitschicken.