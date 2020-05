Am 15. Mai dürfen Gasthäuser wieder aufsperren. Doch was sagen Schärdings Gastronomen dazu?

BEZIRK SCHÄRDING (ebd). "Das wird langsam aber auch Zeit", meint Andorfs Kirchenwirt Roland Ebner zur BezirksRundschau. Wie er sagt, habe er seine neun Mitarbeiter allesamt in Kurzarbeit geschickt, aber selbst von der Regierung noch keinen Cent erhalten. "Ich musste bisher alles vorfinanzieren." Den Schaden beziffert er mit einem fünfstelligen Betrag. "Ich fühle mich von der Politik im Stich gelassen." Den großen Ansturm erwarte er sich zur Wiedereröffnung nicht. "Es wäre zwar wünschenswert, aber damit rechnen tue ich nicht." Aktuell laufen die Vorbereitungsarbeiten zur Wiedereröffnung. "Wir werden in der Gaststube und im Nebenstüberl auf den nötigen Abstand schauen. Auch im Gastgarten werden die Tische eineinhalb Meter auseinander stehen." Was die Speisekarte betrifft, wird es vorerst eine abgespeckte Version geben. "Wir müssen erst schauen, wie das Geschäft anläuft." Auf die Frage, ob Zusperren eine Option ist, meint Ebner: "Das kommt jetzt darauf an, wo die Reise hingeht, wo wir Ende des Jahres stehen."

Weinbeißer gerüstet



Auch Freinbergs Weinbeißer-Wirtin Simone Diebetsberger freut sich auf die Wiedereröffnung. "Wir können es kaum erwarten. Da wir sehr viel Platz haben, ist für uns die vorgeschriebene Maßnahme von einem Meter Abstand nicht das große Problem." Dennoch wurde zur Grillstation und am Heurigenbuffet als Abtrennung Plexiglas angebracht. Und: "Statt mit klassischen Speisekarten zu arbeiten, werden wir Tafeln beschriften. Zudem werden wir sehr viel auf regionale Produkte zurückgreifen – etwa beim Fleisch, Gemüse, bei Säften und beim Bier." Als Manko bezeichnet Diebetsberger die weiterhin geschlossenen Grenzen zu Deutschland. "Jeder weiß, dass wir ein Ausflugsziel für unsere bayerischen Freunde sind. Außerdem wurden bereits zahlreiche Feiern abgesagt."

Baumkronenweg nutzt Pause



Auch die Verantwortlichen des Baumkronenwegs in Kopfing fiebern der Wiedereröffnung entgegen. So sperren sowohl das Gasthof Oachkatzl, als auch der Baumkronenweg am 16. Mai auf. Dafür wurden laut Prokurist Johannes Schopf unterschiedliche Maßnahmen gesetzt. "Und zwar Desinfektionsmittelspender an den Zugängen zum Gasthaus und den WC-Anlagen aufgestellt. In den Gästebereichen werden die Tische weiter voneinander getrennt und weniger Sessel aufgestellt, das gilt auch für den Gastgarten. Im Selbstbedienungsbereich sind bei den Ausgabefenstern Plexiglasscheiben und Bodenmarkierungen zum Anstellen vorgesehen." Die Baumkronenweg-Verantwortlichen rechnen durch die vorgeschriebenen Maßnahmen mit einem Auslastungsrückgang von bis zu 50 Prozent. Allerdings wurde die Zeit der Schließung auch dazu genutzt, um neben den notwendigen Instandhaltungen vier neue Spielgeräte am Spielplatz zu installieren. Dazu Geschäftsführer Jakob Schopf: "Neu sind eine Kletterburg, ein Sechseckturm, eine Hochwippe und ein Mini-Zwergenbau für die ganz Kleinen. Außerdem wird gerade an der Überdachung des Gastgartens gearbeitet, um diesen in der kälteren Jahreszeit beheizen zu können." In einer Sache sind sich alle Wirte einig: Für mehr Planungssicherheit bitten sie um Reservierungen.