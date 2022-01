Nach einem Skiunfall gestern im Skigebiet Dachstein-West sucht die Polizei nach Zeugen.

GOSAU. Eine vierköpfige Familie aus dem Bezirk Braunau verbrachte am gestrigen Freitag (7. Jänner 2022) einen Skitag im Skigebiet Dachstein West. Gegen 11:30 Uhr fuhr die Familie die Hochköglabfahrt 9c von Gosau ab. Vor dem 43-Jährigen Familienvater fuhr ein etwa 10-jähriger Bub. Der Mann wollte links an dem Kind vorbei fahren, genau zum selben Zeitpunkt schwenkte der Bub zu einer Linkskurve aus. Es kam zum Zusammenstoß und das Kind fuhr über die Skier des Mannes. Der 43-Jährige konnte sich noch einige Meter auf den Skiern halten bis sich seine Skiverbindung öffnete. Er stürzte und kam am linken Pistenrand zum Liegen. Seine Familie leistete sofort erste Hilfe. Auch die Mutter des Buben blieb zunächst an der Unfallstelle und sprach mit der Familie, entfernte sich dann jedoch von der Unfallstelle bevor Personalien ausgetauscht wurden. Andere Skifahrer, die den Unfall bemerkt hatten, verständigten an der Talstation die Pistenrettung. Der verletzte Familienvater wurde mittels Ski-Doo abtransportiert und schließlich ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Bad Goisern bittet nun die Mutter des Buben, die einen hochdeutschen Akzent hatte, sich zu melden und sucht nach Zeugen. Hinweise sind unter 059133 / 4102 zu melden.