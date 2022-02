Gebürtige Vichtensteinerin kehrt aus Wien zurück und erfüllt sich mit Gasthaus "Zur Schlofferin" Traum.



VICHTENSTEIN. "Ich werde quasi von der Betriebswirtin zur Gastwirtin", sagt Christiane Schloffer zur BezirksRundSchau. Schloffer verbrachte die vergangenen Jahre beruflich in Wien, wo sie auch gelebt hat. Vor zwei Jahren habe sie die Leidenschaft zur Gastronomie entdeckt und sich seither entsprechendes Know-how sowohl in Service und Küche, etwa als Hüttenwirtin, als auch in Großküchen angeeignet. "Mein ursprünglicher Plan war es eigentlich, Hüttenwirtin zu werden", so Schloffer. Doch dann kam ihr das ehemalige Gasthaus Koller in Vichtenstein in die Quere. Auch deshalb, weil die Verbundenheit zu ihrem Geburtsort immer da gewesen und der Kontakt in ihre Heimatgemeinde nie wirklich abgerissen ist. Dabei soll das Gasthaus "Zur Schlofferin" künftig ein Dorfgasthaus mit Innviertler Spezialitäten sein.

Ideales Sonntags-Gasthaus



Wichtig sei der künftigen Gastronomin, dass die Zutaten Bioqualität haben und aus der Region kommen. "Daneben sollen Gerichte aus aller Welt den Genuss-Horizont der Gäste erweitern." Zudem wird vegetarisches und veganes Essen auf der Speisekarte stehen. Dazu gibt's Bio-Bier und Bio-Weine. "Neben den Bürgern aus Vichtenstein und den Nachbargemeinden bieten wir gerade für bioaffine Städter aus den Ballungszentren Passau, Linz und Wels das ideale Sonntags-Gasthaus", so die Gastronomin. Im Betrieb unterstützt wird Schloffer künftig von ihrer Familie.

"Risiko ist mir bewusst"



Die Risiken, in die Gastronomie zu wechseln, sind ihr durchaus bewusst, wie sie sagt. "Aber ich sehe darin sehr viel mehr Chancen. Ich bin mit Spaß und Freude dabei, dieses Projekt zu verwirklichen. Und mit entsprechender Leidenschaft wollen wir die Gäste künftig auch begeistern." Und wann soll das Gasthaus eröffnet werden? "Geplant ist die Eröffnung am 22. Februar", so Schloffer.

Übrigens: Gesucht werden noch Mitarbeiter für die Küche und den Service. Nähere Infos dazu unter der Tel. Nr. 0664/3460460.