Sieben Verletzte, darunter drei Kinder und ein Baby, forderte ein Kreuzungunfall heute im Ortsgebiet Eggerding.

EGGERDING. Wie die Polizei berichtet war eine 33-jährige Mutter aus dem Bezirk Schärding heute (15. April 2022) mit ihren drei Kindern im Alter von 4, 6 und 9 Jahren im Auto unterwegs. In Eggerding wollte sie von der Hochschacher Bezirksstraße in Richtung Harter Bezirksstraße die sogenannte Baderkreuzung überqueren. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer anderen Familie aus dem Bezirk Schärding. Darin saßen am Steuer der 34-jährige Familienvater, seine 36 Jahre alte Ehefrau als Beifahrerin sowie das gemeinsame sechs Monate alte Baby. Alle sieben Unfallbeteiligten wurden verletzt und auf die Krankenhäuser Ried und Schärding aufgeteilt. Zum Abtransport der Verletzten waren drei Rettungsfahrzeuge und der Rettungshubschrauber "Europa 3" im Einsatz.