Am 19. Juni wurde Altbürgermeister Josef Jobst zum Ehrenbürger von St. Willibald ernannt.

ST. WILLIBALD. Josef Jobst war mehr als 40 Jahre in der Kommunalpolitik für die Gemeinde St. Willibald tätig. 27 Jahre lang gestaltete er als Bürgermeister wesentlich die Gemeinde mit. Für seinen unermüdlichen Einsatz wurde Jobst nun zum Ehrenbürger von St. Willibald ernannt. In seiner Amtszeit habe er nicht nur erfolgreiche Konzepte für die Zukunft der Gemeinde entwickelt, sondern sich auch stets um die alltäglichen Sorgen und Wünsche der Bürgerinnen und Bürger gekümmert, betont die Gemeinde im Rahmen der Ehrung.

Seit 1980 im Gemeinderat, ab 1994 Bürgermeister

Josef Jobst war ab 1980 Mitglied des Gemeinderates in St. Willibald. Im März 1994 übernahm er das Amt des Bürgermeister und blieb bis Herbst 2021 im Amt. In seine Amtszeit fiel der Bau eines neuen Gemeindezentrums mit Musikheim, Feuerwehrhaus und Bauhof. Unter seiner Federführung wurden Kindergarten und Volksschule St. Willibald ausgebaut. Auch die Sportanlage inklusive Tribüne und eine Asphalthalle wurden in der Zeit gebaut. Der Ausbau des Trinkwassernetztes in der Gemeinde fiel ebenfalls unter Jobsts Amtszeit, genauso wie das Betriebsbaugebiet St. Willibald. Auch in Sachen Energieversorgung hat sich während der Amtszeit des ÖVP-Bürgermeisters einiges getan: St. Willibald bekam Fernwärme und wurde ans Glasfasernetz angeschlossen.

