Seit 2002 leitet Roland Wohlmuth als Bürgermeister die Geschicke der Gemeinde. Aber auch über 2021 hinaus?



BRUNNENTHAL (ebd). Im Interview spricht Wohlmuth darüber, welche Lehren er aus der Corona-Krise zieht, über Gemeindezusammenlegung und ob er 2021 wieder zur Bürgermeisterwahl antreten wird.

Herr Wohlmuth, Sie sind seit 2002 Bürgermeister und sprechen von einer gewaltigen Entwicklung Ihrer Gemeinde. Wie meinen Sie das?

Wohlmuth: Unser Schwerpunkt liegt seit Jahren im Bereich familienfreundliche Wohngemeinde. Hier ist viel geschehen. Hatten wir im Jahr 2002 1.950 Einwohner, sind es jetzt bereits 2.300. Auch im Wohnbau geht weiterhin viel voran. Das alles liegt aber auch an der sehr guten politischen Zusammenarbeit, was 95 Prozent der gemeinsamen Beschlüsse eindrucksvoll zeigen.

Die Corona-Krise ist seit Monaten beherrschendes Thema. Welche Erfahrungen nehmen Sie daraus für sich mit?

Sehr, sehr viele. Unter anderem, dass wir nichts als gesichert sehen sollen und wir jeden Tag aufs Neue für den Erhalt und die Absicherung unseres Lebensniveaus arbeiten müssen. Dass die Vereine und Feuerwehren eine sehr wichtige Rolle im Bereich der Sozialisierung spielen – und natürlich die große Bedeutung der Familie.

In den vergangenen Jahren ist immer wieder das Thema Gemeindezusammenlegung mit Schärding und St. Florian diskutiert worden. Was sagen Sie heute dazu?

Es herrscht völlige Übereinstimmung darüber, dass die Gemeinde in ihrer Eigenständigkeit erhalten werden soll. Alle Mandatare unterstützen diesen Beschluss. Das Motto lautet 'Kooperation in größtmöglichem Ausmaß bei Erhalt der Autonomie Brunnenthals'.

Also ist künftig ein Zusammenschluss ausgeschlossen?

Wie ich bereits erwähnte, werden wir weiterhin alle Kooperationsmöglichkeiten mit allen in Frage kommenden Gemeinden des Bezirks ausloten und bei Sinnhaftigkeit versuchen, zu realisieren. Solange bis der Gemeinderat etwas anderes beschließt.

Wie sieht es aktuell mit dem geplanten Projekt Dorfplatzgestaltung aus?

Wäre Corona nicht gewesen, hätten wir schon einen wichtigen Schritt in Richtung Realisierung gemacht. Wir halten aber weiterhin am geplanten Baubeginn bis spätestens 2024 fest – und es schaut auch nicht so schlecht aus.

Nächstes Jahr sind Bürgermeisterwahlen. Wird sich Roland Wohlmuth wieder zur Wahl stellen?

Meine Lebensplanung wäre bereit dafür. Ich habe nach wie vor genug Elan und langjährige Erfahrung, um auch zukünftig für Brunnenthal das Beste zu erreichen. Aber diese Entscheidung wird heuer im Herbst beim Gemeindeparteitag getroffen.

Welche Projekte haben Sie sich für eine etwaige weitere Bürgermeister-Periode vorgenommen? Was soll unbedingt umgesetzt werden?

Brunnenthal als Wohngemeinde absichern und weiterentwickeln. Bestehende Infrastruktur sanieren. Schaffung von verfügbaren Bauparzellen. Denn in Zukunft sollen Baugrundstücke keine brachliegenden Wertanlagen mehr sein. Die Realisierung des Projektes Kultur- und Kommunikationszentrum am Dorfplatz.

2021 steht ja als Großprojekt der Kanalbau an. Was ist sonst noch geplant?

Im kommenden Jahr wollen wir sehr viel Geld in die Sanierung der Gemeindestraßen fließen lassen – und zwar rund 400.000 Euro. Ab 2021 wird weiters in mehreren Etappen das alte Kanalsystem saniert und um rund zwei Millionen Euro zukunftsfit gemacht.