Die Regierung gab den 4-Punkte-Plan für eine sichere Schule im Herbst bekannt. FPÖ Bildungssprecher und Schärdings Bezirksparteiobmann Hermann Brückl äußert sich kritisch dazu.

BEZIRK SCHÄRDING. Brückl, der zudem Obmann-Stellvertreter des Unterrichtsausschusses im Nationalrat ist, spricht im Interview über eine Impfpflicht durch die Hintertür, Spaltung der Gesellschaft und darüber, was er anders machen würde.

Herr Brückl, was sagen Sie zum präsentierten Regelwerk?

Brückl: Insgesamt bin ich der Meinung, dass es bei der ÖVP und im Speziellen bei Bildungsminister Faßmann, nur noch um’s Impfen der Kinder und Jugendlichen geht. Es fehlt der grün-türkisen Regierung jedwede Bereitschaft, alternative Vorschläge zu suchen oder anzunehmen. Und dies obwohl die deutsche Ständige Impfkommission eine Corona-Impfung nur Kindern und Jugendlichen mit bestimmten Vorerkrankungen wie Diabetes oder Adipositas empfiehlt. Derzeit ist es nicht möglich, über die Folgewirkungen, gerade bei Kindern, wissenschaftlich belegbare Aussagen zu treffen, da noch keine Studien über Langzeitauswirkungen dieser Impfungen vorliegen.

"Diese Vorgehensweise ist absolut problematisch, wenn nicht sogar unverantwortlich."

Darüber hinaus ist bekannt, dass Kinder und Jugendliche fast ausnahmslos nicht so schwer erkranken wie Erwachsene. Diese Vorgehensweise ist absolut problematisch, wenn nicht sogar unverantwortlich. Wir Freiheitliche haben wissenschaftlich erforschte und erprobte Konzepte vorgelegt, die einen ungehinderten Präsenzunterricht an unseren Schulen ohne Maske oder sonstige Zwänge möglich machen.

Frühwarnsystem durch ständige Abwasseranalyse, dreimal wöchentlich PCR- und Antigen Tests, Impfangebot ab 12 Jahren und Raumlüftung dort, wo es möglich ist. Haben Sie sich die Rückkehr des Schulbetriebs so vorgestellt?

Das stellt sich für mich nicht als Rückkehr in den Schulbetrieb, sondern eher als eine Rückkehr in Forschungslabore dar. Das einzig Positive ist, dass der Bundesminister endlich die von uns seit über einem Jahr geforderten Raumluftreiniger anschafft und zum Einsatz bringt. Wesentlich effizienter und effektiver wären diese Geräte allerdings, wenn man sie im Zusammenspiel mit Glastrennwänden zum Einsatz bringen würde.

Sowohl Lehrpersonal, als auch Kinder, die geimpft sind, müssen sich laut dem Ministeriumsentwurf nach den ersten beiden Schulwochen nicht mehr testen lassen. Das bedeutet quasi 2G für Schulen. Was sagen Sie dazu?

Laut Studien kann eine COVID-Impfung zwar vor schweren Krankheitsverläufen schützen, aber nicht vor Ansteckung und Übertragung. Zu Ihrer Frage darf ich aber auch den Landesverband der Elternvereine öffentlicher Pflichtschulen in Oberösterreich zitieren: "Fakt ist, laut aktueller Berichterstattung (...), dass sogenannte Vollimunisierte – also geimpfte Personen – ebenso erkranken und das Virus weitergeben können.“ Alleine deshalb schon ist es völlig absurd, geimpfte Kinder zu privilegieren. Mit einer derartigen Vorgangsweise setzt der Minister Schüler, Eltern und Lehrer unter Druck und treibt damit die Spaltung der Gesellschaft auch in den Schulen weiter voran.

"Es führt definitiv zu einer sozialen Vereinsamung der Kinder, ganz zu schweigen von auftretenden Bildungsrückständen und Bildungsverlusten."

Laut einem "ZIB 1"-Bericht vom 3. August hat es für das kommende Schuljahr österreichweit bereits 3600 Abmeldungen gegeben. Bis zum Schulbeginn werden sogar noch viel höhere Zahlen befürchtet. Auch in sozialen Medien ist vielerorts zu lesen, dass Eltern einen solchen Schritt erwägen. Können Sie das verstehen?

Derartige Überlegungen kann ich gut verstehen, empfehlen würde ich dies aber niemandem. Denn solche Maßnahmen würden lediglich die eigenen Kinder treffen und belasten. Es führt definitiv zu einer sozialen Vereinsamung der Kinder, ganz zu schweigen von auftretenden Bildungsrückständen und Bildungsverlusten, die sich im späteren Leben sogar auf das berufliche Fortkommen und auf Verdienstmöglichkeiten auswirken können.

Sie sind selbst Vater eines Sohnes – wo sehen Sie als solcher die bisherigen Versäumnisse in den vergangenen rund eineinhalb Jahren?

Das grösste Problem für Kinder und Jugendliche in den vergangenen eineinhalb Jahren waren sicherlich die verlorengegangene und fehlenden sozialen Kontakte. Die Schließung unserer Bildungseinrichtungen, der Schulen und Universitäten, war der schwerste Fehler, den diese Regierung in der Krise begangen hat. Schüler, Studenten, Pädagogen und auch Eltern und Großeltern haben unter diesen Maßnahmen massiv gelitten. Dazu darf es nie mehr kommen.

"Die Schließung unserer Bildungseinrichtungen, der Schulen und Universitäten, war der schwerste Fehler, den diese Regierung in der Krise begangen hat."

Was sollen Eltern, die ihre Kinder aus welchen Gründen auch immer, nicht impfen lassen wollen, Ihrer Meinung nach tun?

Das was derzeit in unserem Land in Hinblick auf die Bewältigung der Corona-Krise vor sich geht, das was die türkis-grüne Regierung an vielfach nicht nachvollziehbaren und unverständlichen Maßnahmen verordnet, entzweit unser soziales Gefüge. Zwänge beherrschen unser Leben, eine freie Meinung ist nicht mehr opportun, der Druck auf die Menschen in unserem Land wird, wie bei einer Daumenschraube, unaufhörlich erhöht. Diese Entwicklung muss beendet werden. Wir Freiheitliche sind hier das Sprachrohr jener Bürger, die dieser verfehlten Politik entgegenwirken und mit eigenen, repressionsfreien Vorschlägen versuchen, die verantwortlichen Regierungspolitiker zu beeinflussen. Die Bürger unseres Landes müssen ohne Zwänge und frei von Druck leben können.

Welche Schritte werden Sie nun – wenn überhaupt – in die Wege leiten?

Seit Beginn dieser Periode habe ich versucht einerseits durch Vorschläge und Ideen, die ich in persönlichen Gesprächen mit Vertretern der Regierungsparteien und auch mit dem Minister weitergegeben habe, die Situation für unsere Kinder, für Schüler, Eltern und Lehrer zu verbessern. Andererseits habe ich, und das werde ich auch weiterhin tun, mit entsprechenden Anträgen und Gesetzesinitiativen im Parlament versucht die Regierung zum Einlenken in heiklen Fragen, wie etwa bei den Schulschließungen oder beim Maskentragen während des Unterrichts, zu bewegen. Alleine die derzeitigen Mehrheitsverhältnisse im Parlament machen diese Arbeit und die damit verbunden Erfolgsaussichten schwierig.

Die Rufe nach kostenpflichtigen Tests für den Herbst werden immer lauter. Finden Sie einen solchen Schritt richtig?

Eine solche Forderung kommt einem Zwang zur Impfung gleich. Daher sage ich ganz klar: Eine Impfpflicht durch die Hintertür kommt für mich nicht in Frage. Bürgerliche Freiheiten und Werte sind in einer liberalen Gesellschaft mindestens genauso wichtig wie die individuelle Gesundheit.

"Für den Herbst haben wir eine Teilung der Klassen für zwei Jahre und einen Blockunterricht in den ersten Schulwochen an den Nachmittagen vorgeschlagen, um Bildungsrückstände und verlorengegangene Bildungsfortschritte aufholen zu können."

Kritisieren ist ja immer einfach – welche Lösungsvorschläge hätten Sie, um einen halbwegs normalen Schulbetrieb im Herbst zu ermöglichen?

Wir Freiheitliche haben seit Beginn der Corona-Krise mehrere Bildungspakete mit unzähligen Vorschlägen vorgelegt, um die Situation im Sinne der Schüler, Eltern und Lehrer bestmöglich bewältigen zu können. So haben wir der Regierung bereits im Vorjahr vorgeschlagen, ein in der Bundesrepublik Deutschland von der Universität der Bundeswehr in München erarbeitetes und auch erprobtes Konzept umzusetzen, das auf dem Einsatz von Raumluftfilter, Plexiglaswände und bekannten Hygieneregeln beruht. Ich habe in unzähligen Pressekonferenzen, Aussendungen, Ausschusssitzungen und Parlamentsreden auf die sich anbahnenden und auch eingetretenen psychischen und sozialen Belastungen unsere Kinder, die sich auch auf Eltern, Lehrer und Lehrerinnen niedergeschlagen haben, hingewiesen und die Bundesregierung aufgefordert, hier entgegenzuwirken. Für den Herbst haben wir eine Teilung der Klassen für zwei Jahre und einen Blockunterricht in den ersten Schulwochen an den Nachmittagen vorgeschlagen, um Bildungsrückstände und verlorengegangene Bildungsfortschritte aufholen zu können. Genauso haben wir empfohlen, den Schulen mehr Autonomie bei der Gestaltung der Matura zu gewähren. Was jedoch am wichtigsten und auch in Zukunft sein wird ist, dass die Schulen offen bleiben und dass es für Schüler und Lehrer keine Zwänge gibt. Präsenzunterricht ist auch in Coronazeiten ohne Maske und ohne Impfung möglich.

Hier geht's zum 4-Punkte-Plan des Bundesministeriums für Bildung