Bei den vier Stichwahlen im Bezirk kam es zu Überraschungen – allen voran der Stadtchefwechsel in Schärding.

BEZIRK. Nach 18 Jahren wurde der amtierende Bürgermeister Franz Angerer überraschend abgewählt. 130 Stimmen machten am Ende den Unterschied. Während Streicher auf 1.127 Stimmen kam, waren es bei Angerer 997. "Natürlich bin ich sehr enttäuscht", so Angerer zur BezirksRundschau. Doch der langjährige Stadtchef gibt sich als fairer Verlierer. "Ich wünsche meinem Nachfolger alles Gute, zum Wohl der Stadt Schärding." Streicher hingegen kann sein Glück kaum fassen. "Dass das Ergebnis so klar ausfällt, ich alle fünf Wahlsprengel gewinne, damit hätte ich nicht gerechnet", so der neue Stadtchef.

Raab hat Bürgermeisterin

Raab hat mit Agnes Reiter erstmals eine Frau an der Spitze der Gemeinde. Die Spitzenkandidatin der Liste "Für Raab" setzte sich knapp gegen ÖVP-Herausforderer Alois Mayr durch.

"Dass wir diesen Sieg nicht mit einer großen Partei im Rücken, sondern als kleines Team geschafft haben, macht mich stolz." Agnes Reiter, neue Bürgermeisterin Raab

"Danke, an alle Raaber, die mir und meinem Team vertrauen und so mutig waren, neue Wege zu gehen", so Reiter zur BezirksRundschau. Am Montag war sie bereits auf kurzer Stippvisite im Gemeindeamt. Ansonsten möchte Reiter noch ein paar Tage weg fahren bevor sie schon nächste Woche die Arbeit aufnimmt. Einer der ersten Termine: Die Konferenz aller Bürgermeister und Amtsleiter des Bezirks am 21. Oktober. Wie Reiter betont, möchte sie in den nächsten Wochen Gespräche mit allen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen über erste Projekte in Raab führen.

"Bin nicht enttäuscht"



Mayr hat mit einem knappen Ergebnis gerechnet, wie er zur BezirksRundschau sagt: "Dass es aber so knapp wird, hätte ich nicht gedacht." Enttäuscht sei er nicht wirklich, wie er betont. "Wir haben bei der Gemeinderatswahl sieben Mandate für die ÖVP geholt und ich werde als Vizebürgermeister weiter machen. So gesehen hatten wir eigentlich schon vorher gewonnen, wäre der Bürgermeisterposten eine Draufgabe gewesen." Wie Mayr erläutert, sehe er es als Auftrag, für die stimmenstärkste Partei weiterzuarbeiten. "Und wir dürften bisher nicht so schlecht gearbeitet haben, sonst hätten wir kein solches Ergebnis geholt."

Enzenkirchen wird Blau

Überraschend war auch das Ergebnis in Enzenkirchen. Obwohl im ersten Wahldurchgang ÖVP-Kandidat Leander Ertl noch klar vorne lag, machte bei der Stichwahl FPÖ-Bürgermeisterkandidat Christian Gmundner das Rennen. Gmundner holte 52,75 Prozent der Stimmen. Ertl kam auf 47,25 Prozent. Gerechnet hat Gmundner nicht unbedingt mit dem Sieg, wie er sagt: "Weil ja Ertl im ersten Wahldurchgang 110 Stimmen vorne gelegen ist." Doch woran lag's am Ende?



"Ich habe wieder mit Hausbesuchen begonnen und in einer Woche fast alle Bürger besucht. Zudem glaube ich, dass auch die Sebastian Kurz-Geschichte etwas mit dem Ergebnis zu tun hat, weil die ÖVP kaum noch Stimmen hinzugewonnen hat." Christian Gmundner, Bürgermeister Enzenkirchen

Als erste Amtshandlung soll die neue Siedlungsausfahrt Mühlwitraun gebaut werden. Zudem steht der Kindergartenbau an. "Das habe ich den Leuten versprochen." Und auch die Verbreiterung beziehungsweise der Neubau der Landesstraße nach Andorf steht am Programm. Wie Gmundner betont, ist ihm dafür der Zusammenhalt im Gemeinderat ein großes Anliegen, ebenso mit Ertl, dem er für den fairen Wahlkampf dankt.

Ertl: Persönliche Angriffe von Seiten der SPÖ

Ertl selbst zeigt sich ob der verlorenen Stichwahl enttäuscht. Die SPÖ Enzenkirchen habe, nachdem es ihr eigener Kandidat nicht in die Stichwahl geschafft hatte, geschlossen den FPÖ-Kandidaten unterstützt, so Ertl und sieht das als einen Hauptgrund für seine Niederlage. Zudem habe es von Seiten der SPÖ persönliche Angriffe gegenüber ihm gegeben. Seine politische Arbeit will Ertl in Enzenkirchen jedoch fortsetzen:



"Ich habe ein starkes, motiviertes Team hinter mir, mit dem wir stimmenstärkste Fraktion im Gemeinderat geworden sind. Ich hoffe, dass in den anderen Fraktionen die konstruktiven Kräfte überwiegen und wir gemeinsam bereits beschlossene Projekte für Enzenkirchen umsetzen können." Leander Ertl, ÖVP Enzenkirchen

Münzkirchen: Schopf bleibt im Amt

Bürgermeister Helmut Schopf von der SPÖ bleibt im Amt. "Ich freue mich wirklich sehr", kommentiert Schopf seine Wiederwahl. "Ich traue mich zu sagen, dass ich den stärksten Gegenkandidaten im ganzen Bezirk hatte." Für den Wahlkampf hat er sich ins Thema Social Media eingearbeitet und einen eigenen Instagram Account erstellt. Auf diesem wolle er auch zukünftig über aktuelle Themen in der Gemeinde auf dem Laufenden halten. Erste Projekte seiner dritten Amtszeit sind die zweite und dritte Etappe der Mittelschulsanierung. Zudem schwebt Schopf die Neugestaltung des Ortsplatzes vor. Der Ankauf des Leithner-Hauses beim Pfarramt ist dafür ein erster Schritt. Hier sollen Parkplätze sowie ein kleiner Platz für Veranstaltungen geschaffen werden. Auch in Sachen schnellere Internetverbindung soll sich in Münzkirchen etwas tun.

Grünberger: Bürgermeister-Amt wäre die Zugabe gewesen

"Das Bürgermeister-Amt wäre noch die Zugabe zu unserem hervorragenden Gemeinderatsergebnis gewesen. Wir sind bis zum letzten Tag gelaufen – aber die Gemeinde hat anders entschieden. Es ist schwer, einen amtierenden Bürgermeister, der keine Fehler gemacht hat, abzulösen", kommentiert ÖVP-Kandidat Florian Grünberger die Bürgermeister-Stichwahl.

Trotzdem habe er mit seinem Team in Münzkirchen das beste ÖVP-Ergebnis seit Jahren eingefahren. Dass die Bürger ob seiner vielen verschiedenen Ämter Sorge gehabt haben, ob er den Bürgermeister-Job ausfüllen kann, glaubt der ÖVP-Kandidat nicht. "Ich habe immer klar kommuniziert, dass ich als Bürgermeister zu 100 Prozent zur Verfügung stehe und im Zweifel bereit wäre, im eigenen Betrieb zeitlich zurückzustecken. Falls das beim Wähler nicht angekommen ist, wäre das schade", so Grünberger. Auch für den Landtag hat Florian Grünberger kandidiert – ob er hier ein Mandat bekommt, steht noch nicht fest.

Zur Sache



Wahlergebnisse in den einzelnen Gemeinden

Enzenkirchen: Christian Gmundner (FPÖ) 52,75 Prozent, Leander Ertl (ÖVP) 47,25 Prozent

Münzkirchen: Helmut Schopf (SPÖ) 54,65 Prozent, Florian Grünberger (ÖVP) 45,35 Prozent

Raab: Agnes Reiter (Für Raab) 50,77 Prozent, Alois Mayr (ÖVP) 49,23 Prozent

Schärding: Günter Streicher (SPÖ) 53,06 Prozent, Franz Angerer (ÖVP) 46,94 Prozent