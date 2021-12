Die SPÖ stellt vier Weihnachtsbäume im Bezirk Schärding auf, hinter denen weihnachtliche Aktion zugunsten der Kinderkrebshilfe steckt: Sie stehen in Schärding, Riedau, Wernstein und Rainbach im Innkreis.

SCHÄRDING. An vier Standorten im Bezirk sind solche "roten" Weihnachtsbäume zugunsten der Kinderkrebshilfe aufgestellt: in Schärding am Unteren Stadtplatz, in Rainbach beim Kaufhaus Gaderbauer, in Riedau beim Gemeindeamt und in Wernstein beim Jugendheim. Und so funktioniert die Weihnachtsaktion: Auf den Bäumen hängen Geschenk-Kärtchen mit Leistungen, die die Kinderkrebshilfe anbietet. Etwa Therapiestunden oder die Übernahme der Rezeptgebühren für die Medikamente der Kinder. Passendes Kärtchen auswählen, mitnehmen und den angeführten Geldbetrag zwischen 5 und 25 Euro auf das Konto der Kinderkebshilfe überweisen:

OÖ Kinder-Krebs-Hilfe

AT22 1860 0000 1040 0000

Verwendungszweck: SPÖ-Weihnachtsbaum

Dann Foto der Aktion auf Facebook, Instagram und Co. unter #spöweihnachtsbaum teilen und andere zum Mitmachen einladen