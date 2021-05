Bienen rettende Blumenwiese

Heute war ich auf dem Weg Richtung Raab und ich konnte meinen Augen kaum trauenÂ

Eine große rosa Blumen WieseÂ

Da musste ich einfach stehen bleiben ging nicht anders 😉

Beim nÀher kommen stellte sich schnell raus das es sich um einen Kuckucks Lichtnelke handelt.

Es war auch noch ein wundervoller Wiesensalbei gepflanzt. ( Hoff hab beides richtig recherchiert 😁 )Â

Ja ich gebe es zu ich war verzaubert so viele Blumen man hörte die Bienen summen und ich hab mich so sehr gefreut das es noch Menschen gibt die sowas pflanzen.Â

Einfach herrlich sowas sehen zu dĂŒrfen und die Möglichkeit zu haben davon Bilder zu machenÂ

Es freute mich auch fĂŒr die Bienen die da summten und bestimmt froh waren das der Tisch so reichlich gedeckt ist.

Wie wir alle wissen ist das sehr wichtig da wir ohne die Bienen irgendwann nicht mehr Leben können.Â

„Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben. Keine Bienen mehr, keine BestĂ€ubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, kein Mensch mehr.“

–Albert Einstein



Finde ich persönlich genau die richtigen Worte die aber auch Ängstlich stimmen und uns etwas zum umdenken bringen sollten. Â

Also helft den Bienen so gut es in eurer Macht steht es wird sie freuen und uns erfreut es genau so 😍 Den jeder noch so kleine blĂŒhende Fleck hilft ihnen.

Wir tragen einen Teil dazu bei den bei uns blĂŒht es vom FrĂŒhling bis in den spĂ€ten HerbstÂ

Ein großes Danke möchte ich auch auf diesem Weg dem Bauern ( denk halt mal das es einen gehört) sagen der diesen BlĂŒten Traum geschafft hat.

Es war das Highlight des Tages sowas sehen zu dĂŒrfen und fĂŒr mich persönlich ist das eine Bienen rettende Blumenwiese 🌾🐝

Hier gibts noch viele tolle Infos um die  Bienen zu rettenÂ

Viele liebe GrĂŒĂŸe eureÂ

                     Gabriele 😊