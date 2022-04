Ein voller Erfolg war die „Aktion Kilo“ der Freinberger und Schardenberger Firmlinge und Ministranten. An zwei Tagen in den Osterferien standen die Jugendlichen vorm Spar in Schardenberg und baten um Lebensmittel und Transportspenden.

Die gesammelten Lebensmittel werden für arme Familien in Albanien und der Ukraine gespendet. Die Aktion läuft über das ORA-Lager Andorf, von dort werden die Schachteln mit LKW’s in verschiedene Länder gebracht.

Insgesamt 28 Schachteln und eine großzügige Transportspende konnten übergeben werden. Die rund 30 Jugendlichen, welche sich auf die Firmung vorbereiten, waren begeistert von der Spendenfreudigkeit der Menschen.