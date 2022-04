2022 lädt die Jahresausstellung im Bilger-Breustedt-Haus zur Entdeckung von Bildern aus der Sammlung des Künstlerehepaars Annerose und Alois Riedl.

In den 1960er Jahren knüpfte Alois Riedl in der Phase der eigenen künstlerischen Entwicklung erste Kontakte zum Künstlerpaar Bilger-Breustedt, die bald getragen waren von gegenseitiger Wertschätzung und Freundschaft. In der Sammlung Riedl finden Werke des Taufkirchner Künstlerpaars angemessenen Raum.

Die Gegenüberstellung der so unterschiedlichen heimischen Künstler Bilger – Breustedt – Riedl soll Thema dieser Ausstellung sein. Eine Einführung zu den Werken gibt der Direktor des Salzburgmuseum Dr. Martin Hochleitner.

Eröffnung der Ausstellung: 24. April 2022, 15 Uhr, Bilger-Breustedt-Haus