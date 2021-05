Dauerbelastung sorgt dafür, dass ein Burnout

durch psychische Überforderung heute der dritthäufigste Grund für Fehltage bei der Arbeit ist. Ingenieure und Informatiker sind von dieser Entwicklung ebenso betroffen wie jeder andere.

In der Arbeitswelt wird heutzutage auch von Ingenieuren immer mehr verlangt: Noch mehr Leistung, noch mehr Flexibilität, noch mehr Einsatz. Ein Burnout droht. Allein in Österreich gingen aufgrund seelischer Erkrankungen im Jahr 2020 etwa 55.000 Beschäftigte in die Frührente. Besonders gefährdet sind Menschen mit hohem Leistungsanspruch. Wer immer 120 Prozent geben will, der verschließt den Blick für die eigenen

Gefährdet sind zum Beispiel Arbeitnehmer in Leitungspositionen. Bei ihnen kommen drei Faktoren zusammen, die Burnout begünstigen: Große Verantwortung, großes Arbeitspensum und hoher Leistungsdruck.

Selbstständige, bei denen die gesamte Verantwortung für den Erfolg auf den eigenen Schultern lastet, sind ebenfalls gefährdet. Gleiches gilt für berufstätige Frauen, die oftmals unter der Doppelbelastung leiden, Beruf und Privates unter einen Hut bringen zu müssen. Sie sind 1,5 Mal häufiger von einem Burnout betroffen als Männer.

Hinzu kommt eine zunehmende Reizüberflutung im Alltag: Nicht nur durch Fernseher und Computer, sondern auch durch Handys oder Tablets. Das Gefühl, ständig erreichbar sein zu müssen, geht einem irgendwann im wahrsten Sinn des Wortes „auf die Nerven“. Nervliche Anspannung macht sich nicht nur physisch bemerkbar, sondern auch psychisch. Eine dauerhaft hohe körperliche und emotionale Belastung führt immer häufiger zum sogenannten Burnout-Syndrom.