2021 ist Geschichte und die Freiwillige Feuerwehr Andorf kann wieder auf ein intensives Jahr zurückblicken.

Intensiv in mehrerlei Hinsicht. So war auch heuer die Corona-Pandemie wieder unser ständiger Begleiter im Alltag sowie bei zahlreichen Einsätzen, Übungen und Veranstaltungen. Die Unsicherheit, die durch ständig wechselnde Infektionszahlen und diverse Lockdowns entstand, zwang uns das zweite Jahr in Folge, unsere traditionellen Feste abzusagen und so gab es auch heuer kein Maifest, keinen Punschstand und keinen Besuch des Feuerwehr-Nikolauses.

Diese Einschränkungen haben nicht nur einen gravierenden Einschnitt in unseren Finanzen hinterlassen, sondern auch im zwischenmenschlichen Bereich, da die Nähe zur Andorfer Bevölkerung ein großes Anliegen für die Feuerwehr Andorf ist. Allen Einschränkungen zum Trotz konnten die Kameraden und Kameradinnen der Andorfer Wehr wieder beeindruckende Leistungen an den Tag legen. Im abgelaufenen Jahr konnten 533 Einsätze mit deutlich über 4.000 Einsatzstunden bewältigt werden.

126 Mitglieder

533 Gesamteinsätze

27450 geleistete Stunden

25 gerettete Personen

9 gerettete Tiere

Wie jedes Jahr ist das Einsatzspektrum ein sehr breit gefächertes. So fallen von der Gesamteinsatzzahl allein 492 Einsätze in den technischen Bereich. Die technischen Einsätze umfassen einfachere Tätigkeiten wie das Entfernen von Insektennestern, das Räumen von verstopften Kanälen oder Lotsendienste, aber beispielsweise auch schwere Verkehrsunfälle mit eingeklemmten Personen. Die Brandeinsätze schlagen sich mit einer Anzahl von 41 in der Jahresstatistik nieder. Auch hier ist die Intensität der Einsätze unterschiedlich. Die Brandeinsätze im abgelaufenen Jahr reichten von Entstehungsbränden bei Mülleimern bis hin zu in Vollbrand stehenden landwirtschaftlichen Anwesen.

In Summe konnten die Florianis der Feuerwehr Andorf im Jahr 2021, 25 Menschen und neun Tiere aus misslichen Lagen retten. Auch 2021 können wir wieder auf ein unfallfreies Jahr zurückblicken, was zum Großteil den rund 1.000 aufgewendeten Übungsstunden zu verdanken ist. Auch in Bezug auf den Mitgliederstand der Feuerwehr Andorf gibt es wieder eine erfreuliche Entwicklung. So konnten wir im Jahr 2021 elf neue Mitglieder in unserer Wehr begrüßen. Die insgesamt 126 Mitglieder sind in Jugend (26), Aktive (79), Reserve (13) und Einsatzberechtigte (8) aufgegliedert.

Diese 126 Mitglieder können 2021 trotz Einschränkungen durch die Covid19-Pandemie eine bemerkenswerte Anzahl an geleisteten Stunden aufweisen. Die Instandhaltungstätigkeiten rund um die Ausrüstung und die Gebäude beliefen sich 2021 auf knapp 1.500 Stunden.

Unsere Mitglieder der Feuerwehrjugend leisteten 2021 durch Trainings, Übungen, Vorbereitung für diverse Leistungsabzeichen und auch Ausflüge rund 1.700 Stunden.

Ein großer Teil der erbrachten Stunden ist im vergangenen Jahr auch dem Neubau im Innenhof des Einsatzzentrums zuzuschreiben, denn dieser wurde mit knapp 10.000 Stunden fast komplett in Eigenregie durch die Kameradschaft der Feuerwehr erbaut.

In Summe wurde - aufgeteilt auf Einsätze, Tätigkeiten und Veranstaltungen – eine Stundenzahl von ca. 27.450 völlig freiwillig und unentgeltlich erbracht.

Wir, die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Andorf, werden auch im kommenden Jahr wieder 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr für Sie/Euch zur Verfügung stehen und wir hoffen weiterhin auf eine so hervorragende Unterstützung durch die Andorfer Bevölkerung.

Wir verbleiben mit dem Leitspruch der Feuerwehr „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“ und wünschen Ihnen/Euch ein gutes neues und vor allem gesundes Jahr 2022.