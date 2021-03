Fotofreunde Schärding

Bei der letzten Fototour in Andorf sind wir auf dem Rückweg zu unserem Ausgangspunkt an der Kirche vorbeigekommen. Recht auffällig war das große Christuskreuz an der Rückseite der Kirche, welche dem Pfarrhof zugewandt ist.

Vom Parkplatz aus haben wir das riesige Kreuz frontal fotografiert. Um auch eine andere Sichtweise zu bekommen, sind wir direkt unter das Kreuz gegangen und haben aus der Nähe von unten nach oben Fotos gemacht.

Überrascht vom Ergebnis ist dieser Blickwinkel nicht nur aus fotografischer Sicht eine Besonderheit. Sie lässt einem auch die Nähe zu dem Gekreuzigten spüren, wenn man sich darauf einlässt. Was wohl seine Mutter und die Apostel darunter gefühlt haben? Schmerz, Trauer, Niedergeschlagenheit waren wohl allgegenwärtig. Denn ein „Ostern“ gab es noch nicht.

Beeindruckt von dieser Art der Bilddarstellung haben wir noch einige Fotos gemacht, welche gut zu der kommenden Karwoche passen. Sie können einem helfen, sich meditativ mit den Geschehnissen vor mehr als 2000 Jahren auseinanderzusetzen.

Wer die Bilder werbefrei ansehen möchte, der klickt hier.

