Nationalliga

Union ESV Esternberg gegen SC Breitenwang

6 : 4

Am Samstag den 09.April 2022 startete die 1er Mannschaft der Union ESV Esternberg mit den Schützen Johann STOCKINGER, Gerhard HUBER, Norbert STOCKINGER, Reinhard SCHRIEFL und Günther DORFER ins Abenteuer Nationalliga (dritthöchste Spielklasse Österreichs).

In der ersten Runde hatte man gleich mit einem Absteiger aus der Bundesliga den SC Breitenwang einen "schweren Brocken" zu Gast. Dementsprechend agierten die Gäste aus Tirol von Beginn an auch sehr souverän und leisteten sich kaum Fehler.

Der Heimmannschaft war doch eine gewisse Nervosität anzumerken und somit gingen die ersten beiden Durchgänge an Breitenwang.

Nach der Pause änderte Esternberg die Spieltaktik und kam dadurch immer besser ins Spiel. Man konnte die Gäste nun immer wieder vor sehr schwer zu lösende Aufgaben stellen und infolgedessen konnte man den Rückstand ausgleichen.

Im entscheidenden 5.Durchgang blieb es spannend bis zur letzten Kehre wo sich schließlich die Heimmannschaft durchsetzte und somit gleich zum Auftakt den ersten Sieg einfahren konnte.

In der nächsten Runde am 23.April 2022 um 16.00 Uhr geht die Reise für unsere Mannschaft in die Steiermark wo man Auswärts auf den ESV Deutschfeistritz ( Bez. Graz-Umgebung ) trifft.

Herzliche Gratulation und weiterhin viel sportlichen Erfolg bei den kommenden Spielen der Saison.

Fotos : Union ESV Esternberg