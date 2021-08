Perfektes Wetter, über 20 Kinder und viele fleißige Helfer. So ging die heurige Ferienpassaktion der Landjugend Andorf am 30.Juli über die Bühne.

„Ein BROTal guter Nachmittag mit der Landjugend“ war das Motte an diesem Nachmittag. Da das heurige Landjugendjahr ganz im Zeichen des Projektes „Unser Brot- A Handwerk zum Essen, ned zum Vergessen“ steht, wurde auch dieser Nachmittag dem Thema Brot gewidmet. Ziel war es den 6-10 Jährigen mehr Bewusstsein für unser Grundnahrungsmittel Brot spielerisch näher zu bringen.

Neben dem Zubereiten von leckeren Weckerl, wurde erstmals der neu errichtete Brotlehrpfad begangen und so den Kindern anhand der unterschiedlichen Tafeln der Weg „vom Korn zum Brot“ mit verschiedenen Aufgaben und Spielen nähergebracht. Zum Abschluss wurde gemeinsam eine gesunde Jause mit dem Landjugendbrot, ein Emmervollkornbrot, und selbst gemachten Aufstrichen zubereitet.