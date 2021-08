Gerold Leitner ist häufiger und gern gesehener Gast im Bilger-Breustedt-Haus. In seiner Schlierbacher Studienzeit lernte er Margret Bilger kennen und schätzen.

Sein Künstlerkollege Oswald Miedl sagt: Gerold Leitner hat die Fähigkeit, in ganz alltäglich-kleinen, wenig beachteten Dingen eine „heimliche Schönheit" zu sehen, die dann seine Augen fesselt: eine raue oder glatt polierte Gesteinsoberfläche, Blätter auf nassem Asphalt, die Bretter eines Holzverschlages . . . - und er besitzt einen starken Spieltrieb: die Freude, mit Stift und Pinsel Linien und Farben hervorzubringen, zu strukturieren und zu ordnen.“

Ausstellungsbeginn: Sa., 21. August 2021 - 15 Uhr

bis 24. Oktober 2021

Zur Ausstellung spricht Helga Hofer.

Öffnungszeiten: Mi., Sa., So. 15 bis 17 Uhr

Unter Beachtung der geltenden Corona-Regeln