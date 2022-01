Ist das Leben bald noch leistbar

Laut der Prognose der OeNB, die im Dezember 2021 veröffentlicht wurde, werden die Verbraucherpreise in Österreich im Jahr 2022 voraussichtlich um 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigen. Für 2023 wird eine schwächere Teuerung von 2,3 Prozent erwartet.

Was ist die Inflationsrate?

Der Begriff Inflation bezeichnet die ansteigende Entwicklung der Preise. Bei fallenden Preisen spricht man dagegen von Deflation. In Österreich wird die Inflationsrate über den Verbraucherpreisindex (VPI) gemessen. Der Index misst die Preisentwicklung der für die privaten Haushalte bedeutsamen Waren und Dienstleistungen anhand des sogenannten Warenkorbs. Dem sich im Zeitablauf verändernden Konsumverhalten der Haushalte wird durch eine jährliche Anpassung und Neugewichtung des Warenkorbs Rechnung getragen.

Preisentwicklung in Österreich

Im Jahr 2020 stiegen die Verbraucherpreise in Österreich um 1,4 Prozent; damit schwächte sich die Teuerung das dritte Jahr in Folge ab. Generell kann die von den Verbrauchern gefühlte Preisentwicklung z.T. deutlich von den offiziellen amtlichen Zahlen abweichen; in der Regel wird dabei eine stärkere Teuerung empfunden. Zudem ist das allgemeine Preisniveau in Österreich recht hoch.