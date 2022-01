Am Samstag, 12. März 2022. gastiert auf Einladung des Kulturausschusses der Marktgemeinde

Taufkirchen an der Pram und des sozialen Vereins " Taufkirchen Mobil"

der Kabarettist:

Mike Supancic mit seinem aktuellen Programm "Grand -Hotel Supancic".

(Preisträger des "Salzburger Stier!) - in Taufkirchen an der Pram.

Ort ist die Mehrzweckhalle des Bilger-Breustedt Schulzentrums.



Einlass ab 19:00 Uhr / Beginn um 20:00 Uhr.

VVK: 22€ / AK: 24€

Karten auf www.oeticket.com, Marktgemeindeamt Taufkirchen, Raiffeisenbank Taufkirchen,

Sparkasse Taufkirchen.

Bitte die zum Zeitpunkt der Aufführung die aktuell geltenden Covid Bestimmungen beachten.