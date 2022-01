Fotofreunde Schärding

Gerne besuche ich das wunderschöne Zentrum der Barockstadt Schärding. Während der Wintermonate hat der Stadtplatz ja auch seinen besonderen Reiz, speziell wenn die Dämmerung hereinbricht und es Nacht wird.

Dabei gehe ich immer wieder mal den neu angelegten Rad- und Fußweg von Allerheiligen entlang zur Innpromenade von Schärding und auch wechselweise in die andere Richtung, je nachdem, wie mich mein Rundweg führt. Die Hochwasserschutzwände, welche sich von der neuen Innbrücke bis hin zur Prambrücke ziehen, sind ziemlich hoch, grau und eher unansehlich. Da es sich um zweckgebundene Mauern handelt, ist dies nicht weiter verwunderlich.

Nun, leere graue Mauern bilden bei bestimmten Menschen geradezu eine Einladung, um die eigenen Sprayerkünste auszuprobieren. Da gibt es die unterschiedlichsten Varianten. Die einen, welche nur ihren Frust dort abladen mit Schriftzügen wie Fuck und dergleichen. Oder aber Sprayer, die schon Kunstwerke erschaffen können.

Wie wäre es also, wenn man diese Wegstrecke mit den leeren Mauern so gestalten würde, damit dies eine Kunstmeile für alle Radfahrer und Fußgänger wird, die diesen Weg benutzen? Immerhin handelt es sich dabei um eine Teilstrecke des Inntalradweges. Bestimmt wäre es auch ein Hingucker für die geplante Landesgartenausstellung 2025 in Schärding.

Ein kleiner Anfang wurde mittlerweile schon gemacht, indem Pflanzen gesetzt wurden, die sich entlang von Rankhilfen an der Mauer hochwachsen können. Das unterbricht in Zukunft schon mal das graue Erscheinungsbild. Aber geht nicht mehr?

Denkt man diese Gestaltung weiter, kann weitaus mehr daraus gemacht werden. Und zwar, indem man die Rankhilfe so gestaltet, dass die Pflanzen dann schöne Gebilde auf die Mauer wachsen lassen, welche einen gewissen Aha-Effekt bei den Menschen hervorruft. Ähnlich der „Grünen Katze“ auf einer Hausfassade, wie bei den Bildern ersichtlich.

Oder man schreibt einen Wettbewerb aus, bei dem Graffitykünstler zu einem freien oder aber auch zu einem vorgegebenen Thema ihre Werke darauf verewigen können. So könnte die Wand in Abschnitte eingeteilt werden und jeder teilnehmende Künstler bekäme einen Teil für sich. Die Wahrscheinlichkeit, dass später andere Sprayer diese Kunstwerke übersprühen, ist relativ gering. Und somit säumen Kunstwerke und keine Schmierereien diesen Weg. Wer die Ausstellung von Banksy in der Linzer Tabakfabrik gesehen hat, weiß was ich damit meine.

Was mir als Alternative von Graffity auf den Mauern noch eingefallen ist?

Schärdings Geschichte vom Salzsäumerzug ließe sich naturnah - ohne in ein Museum zu gehen - großzügig auf diesen Mauern darstellen. So könnte die Entladung eines Schiffes sowie ein Salzsäumerzug von Schärding Richtung Grafenau (beginnend bei der neuen Innbrücke) in Silhuettenform gezeigt werden.

Vom anderen Ende (dort wo die hohe Mauer als Ganzes zu sehen ist) wäre für mich der Startpunkt Grafenau. Von dort macht sich ebenfalls ein Säumerzug Richtung Schärding auf. Beide treffen sich etwa in der Mitte. Die Mauern sind so hoch, dass die Motive in Originalgröße aufgebracht werden könnten. Dazu aufgestellte Hinweistafeln machen auf den geschichtlichen Hintergrund aufmerksam.

Dabei wird auch der Bezug zu unserer Partnerstadt Grafenau in besonderem Maß hervorgehoben und für alle Gäste sichtbar. Und falls man noch keinen Namen für diesen Weg hat, er könnte „Salzsäumerweg“ lauten.

Gerhard Schwingenschlögl

von den Fotofreunden Schärding