Hole dir deine Schatzkarte! Am 2. und 4. Freitag im Monat sind im Ortsgebiet Andorf 10 Hinweistafeln für den Bauernmarkt aufgestellt. Finde sie und zeichne sie in die Schatzkarte auf der Rückseite der Teilnahmekarte ein. Diese kannst du an Markttagen im Veranstaltungszentrum im Volksfestgelände abholen und bis 23. September 2022 auch dort wieder abgeben. Ein kleines Geschenk erwartet dich bei Rückgabe der Schatzkarte. Unter allen Teilnehmern werden zum Herbstfest am 23. September 3 "Bschoad Binkerl" verlost. Viel Spaß bei der Jagd.