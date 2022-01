Lebensmittelvernichtung kontra Containern/Dumpstern.

Immer wieder pochen Leute, besonders dann wenn die Argumente ausgehen, auf Gesetze. Das ist ja Gesetz, willst du straffällig werden? usw. Sie warnen und drohen, wenn du nicht ihrer Meinung bist. Ich möchte diese, meist nur als Vorwand gebrauchte Gesetzestreue, an einem besonderen Beispiel festmachen.

Lebensmittel retten wird bestraft.

Schon mehrmals wurden in Österreich oder auch in Deutschland Menschen bestraft und verurteilt, weil sie Lebensmittel aus Abfall-Containern bei Supermärkten an sich genommen haben.

Im Gesetz heißt es dazu: „Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen mit dem Vorsatz wegnimmt, sich oder einen Dritten durch deren Zueignung unrechtmäßig zu bereichern, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.“ (Art 127 StGB) Die Staatsanwaltschaft beurteilt den Diebstahl als „besonders schweren Fall“ und bestraft in voller Härte.

In vielen Fällen gibt es nun Leute die dem zustimmen und sofort mit der Aussage "Gesetz ist Gesetz" und für diese Diebe (dann wird eventuell noch angehängt, Ausländer, asozial, ...) sollte es noch viel schärfere Strafen geben.

Aber sind Gesetze zwingend richtig und gerecht?

Jedes kleine Kind sollte von den Eltern lernen, mit Lebensmitteln sorgsam um zu gehen und sie zu achten. Zudem wird seit ewigen Zeiten bemängelt, dass einerseits so viele "gute" Lebensmittel weggeworfen und vernichtet werden und auf der anderen Seite Menschen verhungern.

Wie richtig kann also ein Gesetz sein, dass die Verwertung und den Gebrauch von Lebensmitteln unter Strafe stellt. Lebensmittel die ansonsten vernichtet würden.

Sollte es da nicht vielmehr so sein, dass genau diese Leute, die Lebensmittel retten, unterstützt und belohnt werden, ja sich sogar einen Orden verdient hätten?

Verursacher zur Verantwortung ziehen.

Die volle Strafhärte müsste eigentlich genau die andere Seite treffen?

Eine Firma, ein Betrieb der nicht sorgfältig mit Lebensmitteln umgeht und Lebensmittel, die noch in Ordnung, genießbar, also für den Gebrauch durch Menschen geeignet sind entsorgt, weg wirft oder vernichtet, muss bestraft werden.

Sollten in einem Betrieb, Geschäft, auch Gastronomie nach sorgfältigster Planung der bereit gestellten Lebensmittel dennoch etwas übrig bleiben, das so nicht mehr verkauft werden kann, so haben es diese Betriebe einer Tafel, Nothilfeeinrichtung oder anderen Menschen, kostenfrei zur Verfügung zu stellen, bzw. anzubieten.

Da sich solche Betriebe, strafen wesentlich leichter leisten können als die Menschen die auf Containern angewiesen sind, müssen auch die Strafen anders, d.h. viel höher gestaltet werden.

Mensch gemacht.

Gesetze werden von Menschen gemacht die vom Volk den Auftrag haben darauf zu achten, dass es allen Menschen in diesem Land gut geht. Davon abgesehen werden viel zu viele, unnötige Gesetze gemacht und kaum welche aufgehoben.

Ob die Gesetze tatsächlich gut sind, gerecht sind und ob jene die die Gesetze machen, das auch für das Volk, das sie gewählt hat machen, können die Menschen eines Staates kaum nachvollziehen, bevor es sie nicht selbst betrifft.