Bezirksmeisterschaft

Bei der Herren - Bezirksmeisterschaft am 09. April 2022 in der Stocksporthalle Freinberg bot unsere Mannschaft (Anton BUCHNER, Matthias AUER, Gerhard LAUTENR und Ludwig PANKRATZ ) eine sehr gute Leistung und sicherte sich den Aufstieg in die Region.

Bei dem erfreulich großen Starterfeld von 11 Mannschaften belegte man schlussendlich den 3. Rang hinter ATV Stocksport Andorf und dem Bezirksmeister die Mannschaft von der Sportunion Suben.

An der Regionsmeisterschaft am Samstag den 16. April 2022 in Esternberg wird dann noch eine weiter Mannschaft von uns mit den Schützen Josef PANKRATZ, Axel GRÜBLINGER, Johann SCHANO und Manfred PANKRATZ am Start sein.

Herzlichen Glückwunsch und viel sportlichen Erfolg.

Landesliga OÖ

ESV Union Esternberg gegen SU Guschlbauer St. Willibald

5 : 5

Das um 2 Wochen nach hinten verschobene Auftaktspiel am 12.April 2022 unserer 2er Mannschaft ( Josef DULLINGER, Johann STREIBL, Alois BAUER und Günter HOLZAPFEL ) in der Landesliga endete mit einem gerechten Unentschieden.

Nachdem Esternberg den besseren Start erwischt hatte und mit einer 3:1 Führung in die Pause ging, steigerten sich danach die Gäste aus St. Willibald und zogen auf 5:3 davon.

Im 5.Durchgang behielte unsere Mannschaft in der letzten Kehre aber die Nerven und brachten den Nachschuss zum 5:5 Ausgleich sicher nach Hause.

Das nächstes Spiel findet am 04.Mai 2022 19.00 Uhr auswärts gegen die Mannschaft vom BSV Land OÖ in Linz statt.

Weiterhin viel sportlichen Erfolg in der laufenden Saison.

Fotos: Union ESV Esternberg