Vom Korn zum Brot – Landjugend Andorf startet in die nächste Runde

Im Zuge des Projektes „Unser Brot – A Handwerk zum Essen, ned zum Vergessen“ hat die Landjugend Andorf nun ein weiteres großes Vorhaben abgeschlossen. Seit Ende Juli ist in Andorf ein Brotlehrpfad begehbar.

„Mit unserem Brotlehrpfad wollen wir zeigen wie facettenreich dieses Thema ist und welch große Wertschöpfungskette hinter der Produktion eines Brotes steckt“, so die beiden Projektleiterinnen Verena Etzl und Victoria Buchinger. Der Brotlehrpfad wurde entlang zwei unterschiedlicher Routen errichtet – eine kürzere, die zu Fuß gut bewältigbar ist und eine etwas längere Route, die auch für eine Radtour geeignet ist. „Wir wollen damit eine möglichst breite Zielgruppe ansprechen und unseren Lehrpfad für jede Altersgruppe zugänglich machen“, ergänzt Victoria Buchinger.

„Wo Worte zu Taten werden, packt Landjugend an!“ Unter diesem Motto steht die österreichweite einheitliche Marke „Tat.Ort Jugend“, die für die Projektarbeit der Landjugend steht. Auch der Brotlehrpfad der Landjugend Andorf ist nun Teil dieser Marke.

Der Routenplan des Brotlehrpfades ist übrigens auf der Homepage der Landjugend Andorf zu finden und auch über einen QR Code direkt an der Starttafel abrufbar.